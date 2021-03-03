SON DAKİKA HABERİ: Sinovac aşısının Türkiye'deki faz-3 sonuçları açıklandı

Son dakika haberi!

Türkiye'de yapılan Sinovac firmasina ait CoronaVac aşısının faz-3 sonuçları açıklandı.

Hacettepe Üniversitesi faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkinliği yüzde 83,5 olarak açıklandı.

Aşının hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 olarak bulundu.

EN ÇOK GÖRÜLEN YAN ETKİLER

Yapılan açıklamada aşı sonrası en çok görülen yan etkilerine de yer verildi.

Yorgunluk (yüzde 9,8), baş ağırısı (yüzde 7,6) kas ağrısı (yüzde 3,8) ateş (yüzde 2,5) titreme (yüzde 2,4) ve lokal yan etkilerinden en sık görüleninse enjeksiyon yerindeki ağrılar olduğu belirtildi.

Aşı, Türkiye'de 14 Ocak'ta uygulanmaya başlamıştı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

