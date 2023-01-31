SON DAKİKA HABERİ: SMA için iki ilaç tedavi rehberine alındı

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Son dakika haberi! SMA hastası çocuklar için bugün kritik bir toplantı yapıldı. SMA Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Toplantıda, SMA tedavi rehberine yeni ilaçların eklenmesine yönelik değerlendirme yapıldı. Yapılan değerlendirmede Risdiplam etken maddeli bir ilacın kullanımına onay çıktı. Böylece SMA tedavi rehberinde Nursinersen ve Risdiplam ile ilaç sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından yaptığı açıklamada, şurup olarak kullanılan Risdiplam etken maddeli ilacın ülkeye girişi için firma tarafından yasal başvuruların yapıldığını, ruhsat sürecinin önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacağını söyledi.



İlacın ne şekilde hazırlanıp, hastalara nasıl ulaştırılacağının titizlikle değerlendirildiğinin altını çizen Bakan Koca, ilacın etkinliği bilinen Nursinersen tedavisinin uygulanmasının güç olduğu hastalar için seçenek olarak sunulmasına karar verildiğini, ülke verileri arttıkça Bilim Kurulu tarafından uygulama esaslarının ise yeniden gözden geçirileceğini kaydetti. Koca, böylelikle SMA hastaları için artık iki ilacın tedavi rehberinde yer alacağını vurguladı.

ZOLGENSMA'YA ONAY ÇIKMADI

Bilim Kurulu, ailelerin yoğun olarak talep ettiği Zolgensma ilacına ise onay vermedi. İlaca yönelik değerlendirmelerin devam edeceği belirtildi.

Bakan Koca, "gen tedavisi" olarak da bilinen Zolgensma isimli ilaca ilişkin ise şu açıklamayı yaptı:

"Bilim Kurulumuz tarafından yapılan değerlendirmede Zolgensma isimli ilaçla tedavinin diğer tedavilere üstünlüğünü gösteren karşılaştırmalı bir bilimsel çalışmanın halen bulunmadığı görülmüştür. Ancak, Zolgensma isimli ilacın 0-6 hafta yenidoğan taramasından gelen semptomlu olmayan SMA Tip 1 bebekler üzerinde diğer ilaçlara benzer etkinliğinin olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Yeni bir inceleme yapılması için ilgili firmadan gerçek yaşam verileri talep edilerek yeni bir değerlendirme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir."

"SMA HASTALARINA GEREKLİ DESTEK VERİLMEYE DEVAM EDECEK"

SMA hastalarının tedavileri için gerekli tüm desteğin verilmeye devam edeceğinin altını çizen Bakan Koca açıklamasında, "Özellikle belirtmek isteriz ki, umudun suistimaline şimdiye kadar izin vermediğimiz gibi bundan sonra da izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin umudunun ticari amaçlara alet edilmesine rıza göstermeyeceğiz. Ancak bilimsel kanıtla etkinliği ispat edilmiş her tedavi için ise gereken kolaylığı sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.