SON DAKİKA HABERİ... Türkiye'de corona virüs: 58 yeni can kaybı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye sıçrayan corona virüs salgınına ilişkin en son verileri açıkladı.

Sosyal medya platformu Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 58 kişi daha corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgının ilk duyurulduğu 10 Mar 2020 tarihinden beri Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 952'ye yükselmiş oldu.

Yapılan 33 bin 332 testte bin 639 yeni vaka daha tespit edildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısı 143 bin 114'e çıktı. Corona virüsü atlatarak iyileşenlerin sayısı da 2 bin 826 artarak 101 bin 715'e yükseldi.

Salgında iyileşen hasta sayısı da 100 bini aştı.

Bakan Koca paylaşımında, "YOĞUN BAKIMDAKİ HASTA SAYIMIZ İLK KEZ 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz:

Maske + 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadelerini kullandı.

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