SON DAKİKA HABERİ: Üniversite hastaneleri için ek ödeme çalışması

SON DAKİKA HABERİ: YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin de döner sermaye ek ödemesinden yararlanması için çalışma başlatıldığını duyurdu.

Haberler - NTV Haber 24.08.2022 - 18:41 | Son Güncelleme : 24.08.2022 - 19:45

SON DAKİKA HABERİ: Üniversite hastaneleri için ek ödeme çalışması

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Son dakika haberi! Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin de döner sermaye ek ödemesinden yararlanması için çalışma başlatıldı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin son yapılan ek ödeme yönetmeliği düzenlemesinden yararlanamadığını hatırlattı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YÖK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin hak kaybına uğramaması amacıyla çalışma başlatılması talimatı verdiğini belirten Özvar, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte döner sermaye ek ödemesi uygulamasından üniversite hastanelerinde çalışan öğretim elemanlarının da yararlanmasının önünün açılacağını söyledi.

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