SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberini güncelledi: Hamilelere aşı önerisi

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Sağlık Bakanlığı pandemide sağlık kuruluşlarında gebe takibi rehberini güncelledi.

Daha önce hamileliğin ilk 3 ayından sonra aşı önerilirken, güncelleme ile; hamilelik öncesi, hamilelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması tavsiye edildi.

Yeni rehberde, Covid-19'un hamilelerde daha ağır seyrettiği ve daha fazla ölümle sonuçlandığı belirtildi.

Covid-19 aşıları öncesinde ve hamilelik boyunca her dönemde uygulanabileceği belirtilirken, "Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelerde aşı uygulanması tavsiye edilmektedir" şeklinde açıklama yapıldı.

AŞI YAPTIRMAK GÜVENLİ﻿​

Rehberde, hamileler için hem inaktif hem de mRNA aşıları öneriliyor.

İnaktif aşılar için "gebelikte güvenle kullanılan ve etkili aşılar" değerlendirmesi yapıldı. mRNA aşısına ilişkin tereddütler için de "mRNA hücre çekirdeğine girmez, insan genomunu değiştirmez" ifadesine yer verildi.

HASTALIK RİSKİNİ 5-10 KAT AZALTIYOR

Rehberde dünyada farklı ülkelerde yapılan hamilelikte aşı çalışmalarına da değinildi.

Çalışmaların, başta mRNA olmak üzere Covid-19 aşılarının anne ve bebeğe zararlı bir etkisi olmadığını, anneyi koruduğunu ve hastalık riskini 5-10 kat azalttığı gösterdiği belirtildi.

