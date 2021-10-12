SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberini güncelledi: Hamilelere aşı önerisi

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberini güncelledi. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra corona virüs aşısının uygulanması tavsiye edildi. Güncelleme ile gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.

Haberler - NTV Haber 12.10.2021 - 15:54 | Son Güncelleme : 12.10.2021 - 15:57

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberini güncelledi: Hamilelere aşı önerisi

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