SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberini güncelledi: Hamilelere aşı önerisi
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberini güncelledi. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra corona virüs aşısının uygulanması tavsiye edildi. Güncelleme ile gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.
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NTV Haber 12.10.2021 - 15:54| Son Güncelleme : 12.10.2021 - 15:57
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