SON DAKİKA HABERİ: Uzmanlık eğitimi alan hekimler Corona virüs mücadelesine dahil olacak
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı Corona virüs mücadelesi için yeni bir karar aldı. Uzmanlık eğitimi alan hekimler Corona virüs mücadelesine dahil olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, uzmanlık eğitimi alan hekimler, salgın hastalıkla mücadele için 3 ay süreyle görevlendirilebilecek. Bulundukları il içinde eğitim aldıkları hastane dışında 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.
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