SON DAKİKA HABERİ: Uzmanlık eğitimi alan hekimler Corona virüs mücadelesine dahil olacak

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı Corona virüs mücadelesi için yeni bir karar aldı. Uzmanlık eğitimi alan hekimler Corona virüs mücadelesine dahil olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, uzmanlık eğitimi alan hekimler, salgın hastalıkla mücadele için 3 ay süreyle görevlendirilebilecek. Bulundukları il içinde eğitim aldıkları hastane dışında 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek.

NTV Haber 21.03.2020 - 00:39

doktor.jpg

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...