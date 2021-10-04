SON DAKİKA: 2021 Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

David Julius ve Ardem Patapoutian, "ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden" ötürü 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı.



Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, ABD'li fizyolog Julius ile ABD'li moleküler biyolog ve sinirbilimci Patapoutian'ın bu yılki tıp ödülüne layık görüldüğünü bildirdi.



Julius ve Patapoutian'ın keşiflerinin, "ısıyı, soğuğu ve mekanik gücü duyumsamada moleküler temeli açıklayarak doğanın gizemlerinden birinin sırrının çözülmesini" sağladığı, bunun, "insanoğlunun hissetme, mana verme ve iç ile dış çevresiyle etkileşim kabiliyeti için hayati öneme sahip olduğu" belirtildi.



Nobel Tıp Ödülü'nü geçen yıl Harvey J. Alter, Michael Houghton ve Charles M. Rice kazanmıştı. Amerikalı virologlar Alter ve Rice ile İngiliz bilim insanı Houghton, "Hepatit C virüsünün keşfinden ötürü" 2020 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görülmüştü.



Nobel Tıp Ödülü, 2019'da hücre alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe'e verilmişti.



NOBEL TIP ÖDÜLÜ



1901'den bu yana 111 Nobel Tıp Ödülü verildi. Ödülü kazananlardan 12'si kadındı.



İlk olarak Alman bilim insanı Emil Adolf von Behring'e verilen Nobel Tıp veya Fizyoloji ödülünün sahibine bir madalya, bir diploma ve miktarı yıllara göre değişen para ödülleri veriliyor.



Nobel Tıp Ödülünün en genç kazananı, 1923 yılında insülinin keşfinden ötürü 32 yaşındaki Frederick G. Banting oldu.



1966 yılında "tümöre neden olan virüsleri" bularak Nobel Tıp Ödülü'nü alan 87 yaşındaki Peyton Rous ise ödülü alan en yaşlı bilim insanı olarak tarihe geçti.