SON DAKİKA: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan 'ilaç sıkıntısı' iddialarına yanıt

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, "Kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklaması yapıldı.

Haberler - ntv.com.tr - DHA 09.11.2021 - 15:42 | Son Güncelleme : 09.11.2021 - 15:49

SON DAKİKA: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan 'ilaç sıkıntısı' iddialarına yanıt

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Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) yapılan açıklama, "Kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır. Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" dedi.

TİCK, son günlerde ilaç sıkıntısı yaşandığına dair yayılan iddialara karşın bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, "Çalışmalarımızın sonucunda; söz konusu ilaçların ekseriyetinde, tedarik problemi tespit edilmemiştir" ifadesi kullanıldı.

"İLAÇ FİYATLARINDA KUR GÜNCELLEMESİ ŞUBAT 2022'DE YAPILACAK"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Son günlerde basında yer alan; döviz kurundaki yükseliş nedeniyle kritik ilaçlara erişilemediği yönündeki haberler, Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.

Bilindiği üzere; Türkiye'de ilaç fiyatları, dönemsel Avro kur değişikliğine bağlı olarak yılda bir kez güncellenmektedir. Kur güncellemesi tebliğe uygun olarak; 2022 yılının Şubat ayında yapılacaktır. 

İthal edilmiş veya üretilmiş her bir kutu ilacın hareketi üretiminden eczanede satışına kadar izlenebilmektedir.  Sistem üzerinden üretici-depo-eczane arasındaki ilaç akışı yani sevkiyat düzenli olarak takip edilmektedir.

Kurumumuz global ve yerli firmalarla sürekli irtibat halindedir.  Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır.

Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır"

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