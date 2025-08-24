Sosyal medyada akım oldu, çocuklar arasında hızla yayılıyor... Dikkat! Ölüme bile götürebilir

Sosyal medyada yayılan tehlikeli bir oyun, çocukların hayatını riske atıyor. "Boğaz sıkma oyunu" olarak bilinen tehlikeli akımda, çocuklar bayılma noktasına gelene kadar birbirlerinin boğazına baskı uyguluyor. Uzmanlar ise bu tehlikeli akımın kalıcı hasar bırakabileceğine dikkat çekiyor.

Sosyal medyada ortaya çıkan tehlikeli bir akım, çocuklar arasında hızla yayılmaya başladı.

Bu tehlikeli akımın adı boğaz sıkma oyunu.

BİRBİRLERİNİN BOĞAZLARINA BASKI UYGULUYORLAR

Arkadaş ortamlarında yayılmaya başlayan akım, çocukların hayatlarını riske atıyor.

Boğaz sıkma adı verilen ve hızla yayılan sözde oyunda çocuklar birbirlerinin boğazına baskı yaparak bayılma noktasına kadar götürüyor.

BEYNE GİDEN KAN AZALIYOR

Uzmanlar ise ebeveynleri uyarıyor.

Kalpten çıkan aort damarının boyuna uzanarak beyni beslediğini, boyunun her iki tarafında bu damarın bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, çocukların özellikle damarın çıkış bölgelerine baskı yaparak, beyne giden kanı azalttıklarını belirtiyor.

Sosyal medyada akım oldu, çocuklar arasında hızla yayılıyor... Dikkat! Ölüme bile götürebilir - 1 Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde nefessiz kalan çocukların bayılma noktasına geldiği görülüyor

DAMARLAR GENİŞLİYOR, TANSİYON DÜŞÜYOR

Bu durumun neden olduğu tehlike yalnızca kan akışının azalması da değil.

Bu bölgelere baskı yapıldığında kalp atışı yavaşlıyor, damarlar genişliyor ve tansiyon da düşüyor.

Uzmanlar bu durumun kalıcı hasar bırakabileceğine dikkat çekiyor.

Bu tür davranışların önlenmesinde ailelere ve okullara büyük görev düştüğünü dile getiren uzmanlar, çocukların kaynaklı tehlikeli akımlardan korunması gerektiğini belirtiyor.

