Sosyal medyada akım oldu, çocuklar arasında hızla yayılıyor... Dikkat! Ölüme bile götürebilir

Kalpten çıkan aort damarının boyuna uzanarak beyni beslediğini, boyunun her iki tarafında bu damarın bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, çocukların özellikle damarın çıkış bölgelerine baskı yaparak, beyne giden kanı azalttıklarını belirtiyor.

Boğaz sıkma adı verilen ve hızla yayılan sözde oyunda çocuklar birbirlerinin boğazına baskı yaparak bayılma noktasına kadar götürüyor.

DAMARLAR GENİŞLİYOR, TANSİYON DÜŞÜYOR



Bu durumun neden olduğu tehlike yalnızca kan akışının azalması da değil.

Bu bölgelere baskı yapıldığında kalp atışı yavaşlıyor, damarlar genişliyor ve tansiyon da düşüyor.

Uzmanlar bu durumun kalıcı hasar bırakabileceğine dikkat çekiyor.

Bu tür davranışların önlenmesinde ailelere ve okullara büyük görev düştüğünü dile getiren uzmanlar, çocukların sosyal medya kaynaklı tehlikeli akımlardan korunması gerektiğini belirtiyor.