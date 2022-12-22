Sperm nedir?

SPERM NEDİR?



Sperm, testislerdeki seminifer tübüllerde üretilen erkek üreme hücresidir. Semen (meni) sıvısında bulunan bu hücre, kadın üreme sistemindeki rahim ve fallop tüplerine ulaşarak yumurtanın döllenmesini sağlar. Semen sıvısı sperm hücresinin yanı sıra sitrik asit, potasyum, çinko, çeşitli enzim ve aminoasit bileşenlerine sahiptir.



Spermin başarılı bir dölleme gerçekleştirebilmesi için sayı, şekil ve hareket yeteneği bakımından sağlıklı olması beklenir.

Sperm sağlığı ve yaşama kabiliyeti spermiogram adı verilen sperm testiyle ölçülür. Sperm analizinde 1 mililitre meni içindeki sperm sayısı, spermin büyüklüğü, şekli ve doğru hareket etme yeteneği test edilir. Sperm numunesinin hacmi, sıvılaşma, PH değeri ve seminal früktoz seviyeleri sperm testinde dikkate alınan diğer faktörlerdir.