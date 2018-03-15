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Spor yapan kadının bunama riski daha düşük

ntv.com.tr

Sağlık
Fotoğraf: Getty Images Turkey

İsveçli bilim insanlarının 44 yaş üstü kadınlar üzerinde yaptığı araştırma, spor yapmanın bir yararını daha ortaya çıkardı. Areaştırmaya göre, spor yapan orta yaşlı kadınların bunama riski, yapmayan kadınlara oranla yüzde 90 daha düşük. Bilim insanları, fit olmanın Alzheimer ve diğer demans hastalıklarını engellediğini söylüyor.

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44 yaşın üzerindeki 191 kadın üzerinde araştırma yapan İsveçli bilim insanları, ideal ölçülere sahip kadınlarda, demans yani bunama riskinin diğerlerine göre yüzde 90 az olduğunu duyurdu.

Araştırma sonucunda bunama riski taşıyan kadınların, diğer kadınlara oranla hastalığa 11 yıl geç yakalandığı ortaya çıktı.

TANSİYON, KOLESTEROL VE DİYABET RİSKİNİ DE DÜŞÜRÜYOR

İdeal ölçülere sahip orta yaş grubundaki kadınların, tansiyon, kolesterol ve şeker hastalığına yakalanma riski de diğerlerine göre daha düşük.

Bu üç hastalığın, Alzheimer ve diğer demans türleriyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Dolayisiyla spor yapan kadınlarda bu hastalık risklerinin düşük olmas, demans türlerine yakalanma olasılığını da düşürmüş oluyor.

Demans hastalarında beyin; bilgi işleme, davranış ve gündelik yaşamı sürdürme konularında yetersiz kalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada yaklaşık 50 milyon demans hastası bulunuyor.

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