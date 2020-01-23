Stres saçların beyazlamasına neden oluyor

Harvard Üniversitesi'nden Dr. Ya-Chieh Hsu önderliğindeki bir araştırma aşırı stres ve saçların beyazlaması arasındaki ilişkiyi ortaya koydu.

Araştırmacılar stresin kavga et-kaç tepkisine dahil olan sinirlerin saçta renk pigmentlerini üreten kök hücrelerin yok olmasına sebep olan bir hormon salgıladığını keşfetti.



Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre Hsu ve ekibi teorilerini ilk olarak fareler üzerinde denedi. Kafeslerini sallayarak, hormon enjekte ederek, yuvalarını ıslatarak ve ışıklandırmayı değiştirerek farelerin stres seviyelerini arttıran ekip, kemirgenlerin tüylerinin erkenden beyazlamaya başladığını gözlemledi.



Hsu'nun liderlik ettiği araştırma stresin kavga et-kaç tepkisine sebep olacak kadar yüksek olmadığı zamanlarda bile sempatik sinir sistemini devreye soktuğunu aktardı. Araştırmaya göre stresin sebep olduğu sinyalleri yanlış okuyan kök hücrelere, saç uzatma sinyalinin gönderildiğini algılıyor. Bu sebeple sonunda saça rengini veren havza 'kuruyor' ve daha fazla renkli saç üretemiyor.



Dr. Hsu, "Birkaç günün ardından bile pigment üreten kök hücreler yok oldu. Bu hücreler işlevini yitirdikten sonra sonra yeni pigment üretemezsiniz" dedi.

Kavga et ya da kaç tepkisi genellikle yararlı bir tepki olarak nitelendirilse bile vücuttaki birçok faaliyeti de sonlandırıyor. Yeniden üretim sistemi de hayatta kalma mücadelesi esnasında vücut tarafından hayati olarak değerlendirilmediği için sonlandırılan faaliyetlerden biri.



Bu etki stresin şiddetine ve sürekliliğine göre kalıcı olabiliyor. Kısa süreli ve görece az stres altında yeniden üretim gerçekleşebiliyor. Araştırmacılar edindikleri bulguların vücudun zaman içerisinde ilaçlara yanıt vermeyi bırakmasına ilişkin çalışmalara katkı sağlayacağını düşünüyor.