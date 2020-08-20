Stresle başa çıkmanın püf noktaları

Fiziksel, duygusal, kimsayasal ve mental sebeplerden dolayı ortaya çıkan stres, günümüzde çok fazla insanı etkileyen bir tür hastalık.Bazı uzmanlara göre, hastalıkların yüzde 80'i strese bağlı olarak gelişiyor.



Stresi iyi yönetmek stresi tamamen yok etmese de stres seviyesini düşürmek için oldukça önemli.

STRESLE BAŞA ÇIKMAK İÇİN BAZI PÜF NOKTALAR



Egzersiz

Egzersiz, gerginliği azaltmaya, ruh halini yükseltmeye, uykuyu düzenlemeye ve benlik saygısını artırmaya yardımcı olan endorfin üretir. Bütün bunlar stresin azalmasına yardımcı olur. Düzenli olarak spor salonunda spor yapıyor olsanız bile günlük rutininize de düzenli aktivite yapılmsı önerilir.



Asansör yerine merdivenleri kullanmak ya da arabayı daha uzak bir yere park etmek stres azaltıcı etkileri uyarmada yardımcı olabilir.

Aromaterapi

Aromaterapinin temeli olan esansiyel yağlardaki bazı aktif bileşikler, koku alma sinirini sinyalleri kapatmak için tetikler, bu da kişide sakinleştirici bir etki yaratır.

Lavanta esansiyel yağının özellikle ruh halini iyileştirdiği ve sinir sistemini sakinleştirmeye yardımcı olduğu bilinir.

Stresle başa çıkmak için, limon bergamot, papatya yasemin ve fesleğen esansiyel yağları önerilir.

Yoga

Hindistan’da yaklaşık 4000 yıldır bir zihin / beden tıbbı olarak kullanılan yoga kaslarınızı gerip ve sizi fiziksel olarak daha uygun hale getirmenin yanında zihniniz için de faydalıdır.

Düzenli bir yoga uygulaması kan basıncını ve kalp atış hızını azaltabilir, kortizol ve iltihabı azaltabilir ve beyindeki yararlı değişiklikleri teşvik edebilir.

Kafeini bırakmak



Kafeinin gelişmiş uyanıklık, daha iyi ruh hali ve gelişmiş egzersiz performansı gibi bazı olumlu etkileri olsa da çok fazla alındığında uykusuzluğa bağlı sinirlenme, el titremesi ve mide bulantısı gibi zararları vardır. Bu sebeple orta derecede tüketimi önerilir.

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