Su çiçeği hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? (Su çiçeği hastalığı nasıl tedavi edilir?)

Su çiçeği genel olarak çocuklarlarda görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Erken yaşlarda görülen bu hastalık kişilerin sağlıkları ve ileri yaşları için daha faydalıdır. Su çiçeği 5 ile 10 yaşları arasında kış sonu ve ilkbahar aylarında görülür.





Su çiçeği insandan insana damlacık ve havayolu ile bulaşır. Hastalık çok bulaşıcıdır. Su çiçeği geçiren kişi hastalık bulguları başlamadan iki gün öncesinde hastalığı başka kişilere bulaştırmaya başlar, bulaşma süresi yaralar kabuklanıncaya kadar devam eder.

Döküntüler yaklaşık bir hafta süre ile vücutta varlığını sürdürür. Döküntülerin olduğu dönemde virüs yoğun miktarda çevreye saçılır. Hastalığın yayılmasını önlemek için çocukların bu dönemde sosyal ortamlardan izole tutulmasında fayda vardır.



Su çiçeği viral bir enfeksiyondur ve dolayısıyla solunum yoluyla veya gözlerden vücuda giren virüs tarafından sağlıklı kişilere bulaştırılır. Su çiçeği nedenleri içerisinde en önemlisi etrafta virüsü saçan bir taşıyıcının varlığıdır. Etkenin saçılması en çok içi su dolu döküntülerin çıktığı dönemde olur. Toplu şekilde bulunulan okul gibi ortamlarda salgın şeklinde görülebilir.

SU ÇİÇEĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Su Çiçeği’nin genel belirtisi ise içi su dolu baloncuklar, kabarıklıklar, kızarıklıklar ve döküntülerdir. Döküntüler son derece kaşıntılıdır. Gövdeden başlayarak surat ve saç bölgesinde yayılır. Belirtiler; ateş, yorgunluk, iştahsızlık, baş ağrısı olarak görülür.

SU ÇİÇEĞİ TEDAVİSİ

Su çiçeği herhangi bir uygulama veya tedavi yöntemi bulunmaz. Doktorunuz ateş düşürücü veya kaşıntı rahatlatmak için ilaçlar verebilir. Genellikle müdahale edilmeden, kendiliğinden geçen bir hastalık türüdür.



Kişiler bu dönemde doktor tarafından tavsiye edilen krem, ağrı kesici veya ateş düşürücüleri uygulayabilir. Ayrıca su çiçeğinden korunmak için her yıl aralık ayı içerisinde aşı olabilir. Aşı önleyici olarak değil sadece koruma amacı ile uygulanmaktadır.

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