Stafilokokkus epidermidis...



Avustralyalı bilim insanlarının keşfettiği bu bakteri genelde insan derisinde bulunuyor.



Ancak araştırmacılar bu bakterinin hastanelerde mutasyona uğrayarak bilinen tüm antibiyotiklere karşı dirençli hale geldiğini ortaya çıkardı.



Bakterinin bazı türlerinin Avrupa'da da olduğu ortaya çıktı.



Süper bakteri olarak da anılan bakterinin genellikle insanlar için bir zararı olmadığı belirtiliyor. Ancak az da olsa bazı insanlarda enfeksiyona neden olabiliyor.



“SÜPER BAKTERİLER” ÇOĞALIYOR!



Enfeksiyon kapanların çok kapsamlı ve pahalı bir tedavi görmesi gerekiyor.



Uzmanlar bakterinin şimdiye kadar dünya çapında 78 hastanede 10 farklı ülkede görüldüğünü söyledi.



Bilim insanları benzer süper bakterilerin geçmişe oranla çoğalmasında gereksiz

antibiyotik kullanımının etkili olduğunu söylüyor.



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