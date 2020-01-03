Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor! (Virütik ve bakteriyel enfeksiyon birleşimi)

Virütik ve bakteriyel enfeksiyonun birleşimi olan 'süper enfeksiyon'un daha çok çocukları hasta ettiğini belirten KBB Uzmanı Dr. Vedat Oruk, şekil değiştiren virüsler konusunda uyardı.



Çocuklarda nezle ve griple başlayan hastalığın üzerine bir süre sonra bakteriyel enfeksiyonun eklenebildiğini aktaran Oruk, “Biz buna ‘süper enfeksiyon’ diyoruz. Yani virüs enfeksiyon olarak başlayıp bakteriyel enfeksiyona dönüşüyor” diyerek şöyle devam etti:



“Grip virüsü olarak tanımlanan influenzanın çok sayıda türü var. Virüslerin yapısı ve şekli sürekli değiştiği için çocuklarda kışın grip yaygın görülür. Vücudumuz, tanıdığı bir virüs nedeniyle bir daha hasta olmuyor. Ama virüs şekil değiştirirse tekrar hasta olabilir. İşte grip aşıları burada devreye giriyor. Dünya Sağlık Örgütü 2019’da ölüme sebebiyet vermiş ne kadar virüs varsa toplayıp bunlar için aşı üretiyor. Bu mikroplar ve virüslerle hasta olmamış kişilere aşılanmayı öneriyor.



“ANTİBİYOTİK KULLANIMI GEREKEBİLİR”



‘Süper enfeksiyon’ sebebiyle hastalanan çocuklarda antibiyotik kullanımı gerekebilir. Çok sık hasta olmak beraberinde öksürüğü tetikler. Terleyip soğumak, özellikle çocuklarda öksürüğü tetikleyebilir. Çocuklar sürekli koşturur. Bu sırada burun tıkalı olunca ağızdan soluma başlar. Ağız yoluyla nefes alıp verme olduğunda soluk borumuzun arka duvarı tahriş olur. O tahriş de öksürüğü ortaya çıkarır. Burnumuzun fonksiyonlarından biri de soluduğumuz havayı nemlendirip ısıtmaktır. Ama ağızdan nefes alıp verdiğimizde burnumuz devre dışı kalır ve havayı ısıtıp nemlendiremeyiz. Nemli olmayan soğuk hava da soluk borumuza indiğinde bizi öksürtür.”



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