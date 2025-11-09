Sürekli ağlıyordu, gerçek hastanede ortaya çıktı: Toplu iğne yutmuş!

“ÖLÜME GÖTÜREBİLİRDİ”

Görüntülemeler sonrası çocuk ameliyata alındı. İğne, başarılı bir operasyonla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Çocuğun ameliyatına giren Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doç. Dr. Sefa Sağ, "Hastamız iki yaşındaydı, fark edilmemesi çok mümkün değil çünkü çocukta çok ciddi bir karın ağrısı, kusma vs. söz konusuydu, ameliyatını yapmasaydık Allah göstermesin çocuğun ölümüyle sonuçlanabilecek bir hadiseydi." diye konuştu.