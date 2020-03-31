Takılar el hijyenini zorlaştırıyor! (Corona virüs tedbirleri)

Corona virüs ile mücadelede el yıkamanın ve el hijyeninin önemine değinen Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, el yıkarken sabun tercihinin antibakteriyel ürünler yerine renksiz ve kokusuz doğal sabunlardan yana olması gerektiğini söyledi.



Özellikle egzaması olanları uyaran Prof. Küçük, “Antibakteriyel sabunlar virüse etki etmediği gibi deride daha fazla hasara yol açabilmektedir. Ellerin, el parmak aralarının, avuç içinin, el dış yüzeyinin, tırnakların iç kısmının, el bileklerinin ortalama 20 saniye gibi bir süre ile yıkanması yeterli olacaktır. Eğer su ve sabuna ulaşamıyorsak kolonya veya alkol bazlı dezenfektan kullanılabiliriz. Bilinçsizce gereğinden fazla ve uzun süreli el yıkamak özellikle alkol içeren dezenfektan ve kolonya gibi ürünleri sıklıkla deriye temas ettirmek doğru değildir. El ve bileklerde kullanılan takılar, mümkünse el yıkama esnasında çıkarılarak ayrıca dezenfekte edilmelidir” dedi.



EGZEMA HASTALARI NELERE DİKKAT ETMELİ?



Özellikle el egzaması ve atopik egzaması olan kişiler için dezenfektan ve kolonya kullanımının önemine değinen Dr. Küçük, egzema hastalarının ve cilt kuruluğu sorunu yaşayanların dikkat etmesi gerekenleri şöyle aktardı:



“Zaten cilt bariyer fonksiyon bozukluğu olan bu kişilerin derileri kuru ve hassastır. Bu kişilerin, el, yüz ve vücut temizliğine dikkat etmeleri, el, yüz ve vücut temizliğinden sonra deri bariyerini güçlendirici renksiz, kokusuz ve yağ bazlı nemlendirici (en basit olarak mineral yağ veya vazelin) ürünler kullanmalarını öneriyoruz. Egzama tedavisinde nemlendirici kremler yeterli gelmezse doktor kontrolünde kısa süreli kortizonlu kremler de kullanılabilmektedir. Egzama, sedef gibi deri hastalığı olan ve özellikle bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanan kişiler, zorunlu olmadıkça ev dışına çıkmamalıdır. Çünkü bağışıklık sistemi açısından zayıf olan bu kişiler, ayrıca tedavide kullanılan ilaçların da etkisi ile yüksek risk grubunda yer almaktadır.



CİLT KURULUĞU OLANLARA UYARI



Ciddi anlamda derileri kuru, tahrişe ve alerjiye yatkın olan kişilerin dezenfektan ve kolonya yerine sabunla el ve yüz temizliğini gerçekleştirmeleri ve ardından cilt bariyerini onarıcı nemlendirici bir ürün kullanmaları son derece önemlidir. Kıyafetlerini sabun tozu ile yüksek ısıda yıkamaları ve çok iyi durulamaları da önem teşkil etmektedir.”



VİDEO: CORONA VİRÜSE KARŞI BOŞLUK BIRAKMAYAN EL YIKAMA YÖNTEMİ