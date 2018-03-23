Hacamat, sülük, akupunktur, mezoterapi…



Geleneksel veya tamamlayıcı tıp uygulamaları Sağlık Bakanlığı'nın merceği altında.



Bakanlık bu uygulamaların sağlığa etkisi, tedaviye katkısı, hangi uygulamanın hangi hastalıklara iyi gelebileceği üzerinde çalışıyor.



"MEDENİYETLER BEŞİĞİNDE ANADOLU TIBBI"



Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğinde, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 19-22 Nisan'da İstanbul'da 1. Uluslararası geleneksel ve tamamlayıcı tıp kongresi düzenlenecek.



Kongrede, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının yol haritası belirlenecek.



"Medeniyetler Beşiğinde Anadolu Tıbbı" sloganı ile toplanacak kongrede alternatif ve tamamlayıcı tıp yöntemleri ele alınacak.



Şu anda bazı kamu hastanelerinde geleneksel ya da tamamlayıcı tıp uygulamaları bulunuyor.



BAKANLIĞIN BELİRLEYECEĞİ YÖNTEMLERİ DEVLET ÖDEYEBİLİR



Üniversite hastanelerinde de bu tedavilerin yapıldığı merkezler var. Ancak bunlar Sosyal Güvenlik Kurumu ödemesi kapsamında değil.



İstanbul'da yapılacak kongrede ortaya konan görüşler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı harekete geçecek. Bakanlığın belirleyeceği yöntemler devlet ödemesi kapsamına da alınabilir.