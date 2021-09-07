Tarantula ısırması öldürür mü? (Tarantula ısırdığında neler yapılmalı?)

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Tarantula ismi İtalya’nın güneyindeki Taranto Limanı’ndan geliyor.

Taranto’da yapılan tarantella dansının hareketlerindeki kontrolsüz sıçramalar ve kasılmalar, tarantula ısırdığında da insanların aynı tepkileri verdiği düşünüldüğünden bu canlılara 'tarantula' ismi konulmuştur.

TARANTULA ISIRMASI NEDİR?



Savunma halinde ısırdıklarında, salgıladıkları zehirli sıvı bir arınınkinden daha az toksiktir. Yani öldürücü bir etkisi yoktur. Fakat, özellikle alerjik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılarda çok hassas davranılması gereklidir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?



Genel örümcek sokması durumlarında;



Isırılan yerde şişlik, şiddetli yanma ve kaşınma, deride kırmızı kabarıklık ve deri döküntüleri görülür.



Daha ciddi durumlarda ise;



Şiddetli ağrı, karın bölgesinde sertleşme, şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusma, yüksek ateş, titreme nöbetleri, solunumun zorlaşması, terleme ve kramptır.



TARANTULA ISIRDIĞINDA NELER YAPMALI?



1970 ve sonrasında Kamboçya’da açlık ve kıtlığın artışından dolayı, alternatif besin kaynağı olarak ilk kez tarantulalar tüketilmeye başlanmıştır.

Tarantula ısırması, insan sağlığı açısından tehlikeli bir durum değildir ama yine de tarantulaların zehirli olmasından dolayı herhangi bir ısırılma durumunda ihmal edilmeden en kısa süre içerisinde bir doktora giderek kontrol edilmelidir.



tarantula ısırığı yetişkin insanlar için çok büyük sorun teşkil etmese de bebekler, çocuklar ve yaşlılar için oldukça tehlikeli olduğundan böyle bir durumun yaşanması halinde daha hassas davranılması gereklidir.