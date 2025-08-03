Tatilde çocukların uyku düzenine dikkat

Uzmanlar yaz tatilinde çocuklar için çoğunlukla bozulan uyku saatleri konusunda uyardı: "Biyolojik saat bozulursa büyüme durabilir, öğrenme zorlaşabilir..."



Araştırmalara göre, Tatil döneminde kurallar esneyerek çocukların uyku düzeni bozukluyor, bu da hem fiziksel gelişimlerini hem de zihinsel performanslarını olumsuz etkileyebiliyor.



Uzmanlara göre biyolojik saat bozulursa çocukta hem huzursuzluk hem de dikkat eksikliği başlıyor.



Okullar açılmadan uyku düzenini sağlamak şart.

"BÜYEMEYİ YAVAŞLATABİLİR"



Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Cihangir Akgün, uyarılarını şöyle sıraladı:



- Derin uykuda büyüme hormonu salgılanıyor. Bu hormonun salgılanması uyku düzeninin bozulmasıyla etkilenebilir ve çocuklar gelişimsel bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir.



- Büyümede yavaşlamalar olabilir.



- Sabahları geç uyanan çocuklar öğün atlayabilir. Bu da gece geç vakit atıştırmalarla fazladan kalori alımıyla obeziteye sebep olabilir.



ANKSİYETE, DEPRESYON, YORGUNLUK...

- Uyku düzensizliği Çocuklarda anksiyete, depresif belirtiler ve davranış problemleri gelişebilir.



- Uyku düzeni sağlanmazsa gün boyu kendilerini yorgun hissedeceklerdir.



- Okulların açılmasına yakın dönemde uyku saati her gün 15-30 dakika erkene çekilerek biyolojik saati yeniden ayarlamak mümkün.

