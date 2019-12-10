"Tavuk dönere karşıyım" diyen Canan Karatay'a yanıt

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajla tavuk döner tartışmasının fitilini ateşledi.

"Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor" diyen Prof. Dr. Karatay'ın bu sözlerine konunun uzmanlarından cevap geldi.

İşte, Hürriyet gazetesinden Burak Coşan ve İdris Emen'in haberindeki o yanıtlar:



"HER UCUZ KÖTÜ DEĞİL"

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca: "Piyasada satılan tavuk etinden yapılmış döner ucuz değil. Çünkü tavuk döner genelde göğüs etinden yapılır. Göğüs etinin kilogram fiyatı da ortalama 9-11 TL arasındadır. Tavuk döner yapanlar da genelde 60 ila 80 gram arasında tavuk döner koyar. 100 gram koysa bile tavuk etinin maliyeti 1 TL olur. Ana hammadde de tavuk eti olduğu için maliyet çok yüksek değildir. Bu yüzden ucuz diye hileli demek yanlış olur. Her meslekte kötüler vardır. Burada da olabilir ancak sırf ucuz diye kötü demek hiç doğru değil."

"BİLİMSELLİKTEN UZAK"

Tüm Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Kemal Özuçargil: "Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor' diyemeyiz. Merdiven altı kötü üretim ve satış yapan işletmeler yok mu, var. İyi çok iyi, kaliteli ve sağlıklı döner üreten işletmeler de var. Böyle bir genelleme yapmak yanlıştır. İyi işletmelere haksızlık olur. Lütfen hanımefendi kalp sağlığı ile ilgili konuşsun. Gıda ile ilgili konuşacaksa topluma faydalı şeylere parmak bassın. Canan Hanım'ın 'Başından beri tavuk dönere karşıyım' demesi tavuk dönerin sağlıksız olduğunu göstermez. Böyle bir genelleme bilimsellikten uzak ve yanlıştır. Tavuk dönerin ortaya çıkmasinda yanlış bir şey yok. Halkın talebi doğrultusunda ortaya çıktı. Eskiden sucuk döner de yoktu. Şimdi sucuk döner var. Pekâlâ da güzel oluyor. Bazı firmalar balık döner de yapıyor. Neden olmasın? Yani, yeni yemek türlerinin çağa uygun bir şekilde ortaya çıkması o yemeklerin olumsuz olduğu anlamına gelmez. Ancak atalarımız 'Ucuz etin yahnisi yavan olur' demiş. Bizim burada yapacağımız şey Türk halkı olarak mantıklı olmayan hiçbir şeye yaklaşmamak, dışarıda yemek yerken kalite fiyat endeksine bakmak, maliyetini kurtarmayacak derecede ucuz satış yapan yerlere şüpheyle bakmak olmalıdır. Tüketiciye bu bilinci aşılamamız lazım."



"VAZGEÇEMEYİZ"

Erdal Akkuş (Kadıköy Erdal Usta Zurna Dürüm sahibi): "Tavuk döner tehlikeli değildir. Ancak nereden aldığınızı bilmeniz gerekir. Canan Hoca'yı biz de seviyoruz ve takip ediyoruz ancak onun söylediklerine göre birçok şeyi yemememiz gerekiyor. Tavuk döner, et döner, kebap, lahmacun bizim kültürümüz. Bunlardan vazgeçemeyiz. Tavuk eti lezzetli ve sağlıklıdır. Bu eti kullanan yerlerinin iyi incelenmesi gerekir. Biz 130 gram tavuk eti olan dürümü 14 TL'ye satıyoruz. Başka bir yer 5 TL'ye tavuk döner satıyor. Biz tüm tavuk alıyoruz. Bu tavuğu parçalarına ayırıp kullanıyoruz. Her şeyiyle kendimiz ilgileniyoruz. Tüketicinin de bunları dikkate alıp güvenebileceği yerlerden yemek yemesi gerekiyor. Tavuk etinin kötü olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim."

