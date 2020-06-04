Tayland'da potansiyel corona aşısı maymunlar üzerinde denenecek

Covid-19'a karşı geliştirilen aşının gine domuzları üzerinde deneme aşamasının tamamlandığını kaydeden Tayland, şimdi de engeç yiyen makak maymunları üzerinde deneme yapacak.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 04.06.2020 - 16:38

aşı.jpg

Tayland'da, corona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen bir aşı, maymunlar üzerinde denenmeye başlandı.

Vietnam Haber Ajansına (VNA) göre, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Chulalongkorn Üniversitesinden Chula Aşı Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Kiat Ruxrungtham, yaptığı açıklamada, Covid-19'a karşı geliştirilen aşının gine domuzları üzerinde deneme aşamasının tamamlandığını kaydetti.

Şimdi de yengeç yiyen makak maymunları üzerinde aşı deney sürecinin başladığını belirten Kiat, süreç başarılı olursa aşının ekimin başında insanlar üzerinde deneneceğini ifade etti.

Kiat, her şey yolunda giderse Tayland'ın gelecek yıl kendi Covid-19 aşısına sahip olacağını vurguladı.

Tayland'da bugüne kadar 3 bin 101 virüs vakası tespit edilirken, Covid-19 nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirdi.

VİDEO: CORONA VİRÜSÜN ORTAYA ÇIKTIĞI YER TEMİZLENDİ (ARŞİV)

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...