TBMM'ye sunuldu: HPV'ye karşı ulusal aşılama

HPV virüsünün (Human papilloma virus) neden olduğu rahim ağzı kanserine karşı Türkiye genelinde aşılama yapılması, TBMM gündemine getirildi. Kanun teklifinde HPV aşısının 9-12 yaş arası çocuklara ve erişkinlere ücretsiz uygulanması ile 2022’nin “HPV ile Mücadele ve Farkındalık Yılı” ilan edilmesi önerildi.

Milliyet gazetesinden Bahar Atakan'ın haberine göre, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık tarafından TBMM başkanlığına sunulan kanun teklifinde “Her dozu ücretli uygulanan bu aşıların maliyeti 2 bin TL’yi geçiyor. Bu maliyeti nedeniyle aşı birçok kişi tarafından yapılmamaktadır. HPV aşısı hem kız hem de erkek çocuklarında 9-12 yaşlarından başlayarak, kadınlarda ise yaş sınırı olmaksızın uygulanabilir. Mevcut durumda Türkiye’de bu aşıyı yaptırmak isteyen kişiler tek doz için yaklaşık 600 lira ödemek zorunda kalmaktalar. HPV aşısının ulusal aşı programına alınmasıyla daha az maliyetle kanser hastalığı önlenebilecek ve binlerce kadının hayatı kurtulacaktır” görüşünü savundu.

AŞIYA ERİŞİM



Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü de teklifinin gerekçesinde “Kadın istihdamı ve kadın yoksulluğu oranlarına bakıldığında rahim ağzı kanseri başta olmak üzere birçok kanserden kendini korumak için kadınların HPV aşısına ayıracak bütçesi bulunmamaktadır. HPV aşısının ulusal aşı programına dahil edilmesi halk sağlığının tesisi açısından mecburi bir konumdadır” dedi.



Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise teklifinin gerekçesinde, “Vakit kaybetmeksizin aşının sigorta kapsamına alınması ve herkesin ulaşılabilir şekilde ücretsiz erişebileceği formülün hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. HPV aşısının kanser hastalıklarını önlemesi gerekçesi bile virüse karşı geliştirilen aşının ücretsiz şekilde sağlanmasına yetecek bir neden olabilmelidir. Bu sebeple aşının ulusal aşılama programına alınması ve ücretsiz bir şekilde herkesin bu aşıya erişiminin sağlanması gerekmektedir” diye konuştu.

YILDA 311 BİN KADIN YAŞAMINI YİTİRİYOR



Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, her yıl 570 bin kadına aşıyla önlenmesi mümkün olan rahim ağzı kanseri teşhisi konuluyor; 311 bin kadın ise bu nedenle yaşamını yitiriyor.