Tehlikeli ishal nedir, neden olur ve nasıl anlaşılır? Tehlikeli ishalin belirtileri nelerdir?

TEHLİKELİ İSHAL NEDİR?



İshal dönemsel olarak çok fazla kişinin muzdarip olduğu bir rahatsızlıktır. Peki tehlikeli ishal nedir? Öncelikle bu ishal türünün belirli bir rengi bulunmamaktadır. Tehlikeli olmasının nedeni kişinin aşırı derecede sıvı kaybetmesidir.

TEHLİKELİ İSHAL NEDEN OLUR?

Bu duruma bazı hastalıkların neden olabilir. Bu hastalıklar; kolonla ilgili rahatsızlıklar, “lenfoma”, “malabsorbsiyon”, bağırsağın yüzey kısmında oluşan ve bakterilerle ilgili rahatsızlıklar ve “çölyak hastalığı” şeklindedir.

TEHLİKELİ İSHAL BELİRTİLERİ



Tehlikeli ishal belirtileri sıradan ishal belirtilerinden farklı değildir. Yine kişi kendisini şişkin hisseder ve karnında ağrı vardır. Ancak burada önemli olan ishalin bir haftadan fazla devam etmesidir. Bu durumda kişi çok fazla sıvı kaybetmektedir. Bu da bütün vücudun sağlığını olumsuz etkilemektedir.

TEHLİKELİ İSHAL NASIL ANLAŞILIR?



Eğer kişinin ishali bir haftayı aşarsa bu durum tehlikeli ishal sonucudur. Dolayısıyla tehlikeli ishal nasıl anlaşılır sorusunun yanıtı ishalin süresiyle ilgilidir.

BEBEKLERDE TEHLİKELİ İSHAL



Bebeklerde tehlikeli ishal yetişkinlerden daha tehlikelidir. Hatta bebekler tehlikeli ishal olduğunda öldürücü bile olabilir. Çünkü bazen ishalle beraber bebekler kusarlar. Böylece daha fazla sıvı kaybederler. Bu sıvının acilen yerine konulması gerekmektedir.

Bazı durumlarda bebeklere sıvı kaybının önlenmesi için serum da takılabilir. Dolayısıyla bebeğinizde 1 hafta ve daha fazla devam eden ishal varsa vakit kaybedenden doktorunuzla görüşmenizde fayda vardır.



HAMİLELİKTE TEHLİKELİ İSHAL



Hamilelikte tehlikeli ishal olduğunda sıvı takviyesi arttırılmalıdır. Eğer ishal 1 hafta geçmiş olmasına rağmen son bulmuyorsa mutlaka uzman bir doktorla görüşmek gerekmektedir.