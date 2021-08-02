Tek doz corona virüs aşısı yeterli koruma sağlar mı? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, Covid-19 aşısında 1'inci, 2'nci ve hatırlatma dozunun önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Turan, aşı şemasına uyulması gerektiğini belirterek, "Aşı yaptırdıktan sonra koruyuculuğunun hangi sürelerde devam ettiğini ve hangi aralıklarla 2 doz aşının yapılması gerektiğini dünya da biz de netleştirdik. O yüzden aşı şeması tamamlanmamış bireylerin riski devam eder'' dedi.

''TEK DOZ AŞILAMA SONRASI DA HASTALIĞI GEÇİRME İHTİMALLERİ VAR''



Sinovac aşısı ile aşılanmış bir kişinin 28 gün sonra ikinci dozunu olmak zorunda olduğunu kaydeden Turan, ''BioNTech ile aşılanmış olan birey yine BioNTech ile ikinci dozunu olmak zorunda. Çünkü tek doz aşılama sonrası da hastalığı geçirme ihtimalleri var. O sürede yeterli koruyuculuk sağlanamamış olabilir. O nedenle aşılama mutlaka aşı şemasına uyularak yapılmalı" şeklinde konuştu.



''AŞIYA GÖRE 6 KAT DAHA FAZLA''

Prof. Dr. Turan, kişilerin aşı ile oluşabilecek yan etkilere yönelik korkusuna ilişkin ise şunları söyledi:

"Eğer hastalığı geçirirseniz hastalığa bağlı oluşacak hasarların riski aşıya göre 6 kat daha fazla. O yüzden son literatür bilgisi de aslında bu noktada bize ışık tutuyor. Özellikle hastalığı geçiren bireylerin yaşayacağı sorunların, aşıya göre 6 kat daha fazla olduğu ifade edilmiş durumda.

''TEK DOZ İLE YETERLİ KORUYUCULUĞU SAĞLAMAK MÜMKÜN DEĞİL''

Tek doz aşılama, aşı şemasında yerini almış bir aşılama durumu değil. Tek doz aşılama ile yeterli koruyuculuğu sağlamak da mümkün değil. O nedenle aşı şemasına uyulmak zorunda. Hangi aşı ile başlandıysa ikinci dozu yapılmalı.''

''SAYILARIN ARTTIĞINI GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ''



Prof. Dr. Turan, bu dönemde hasta sayısının artabileceğini belirterek, ''Kişisel önlemlere dikkat edilmediği için hasta sayısı artacak. Pandemi döneminde halkımız çok yorulmuş ve sıkılmıştı. Yaz döneminde biraz onun rehavetine kapılındı. Şimdi de sayıların arttığını görüyoruz, görmeye de devam edeceğiz" uyarısında bulundu.