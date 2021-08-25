Tek kırmızı Şanlıurfa kaldı: Şanlıurfalılar neden aşı yaptırmıyor?

Şanlıurfa aşılamada yüzde 53,1'lik oranla kırmızı renkte kalan tek il oldu. Uzmanlar kentteki aşı karşıtlığının nedenlerini açıkladı.

Tabip Odası Başkanı Osman Yüksekyayla, en büyük nedeninin sosyal medyadaki bilgi kirliliği olduğunu belirterek, “Aşının kısırlık yaptığı, kalp krizi yaparak ölüme neden olduğu, aşının ilerde insanların ölümüne yol açacağı şekilde bilimsel hiçbir dayanağı olmayan açıklamaların Şanlıurfa’da ciddi karşılık bulduğunu görüyoruz” dedi.



Şanlıurfa, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan aşılamada, Türkiye’de 81 ilden kırmızı renkte kalan tek il oldu. Aşılamanın düşük olduğu kentte, corona virüse yakalananların sayısı artarken, yoğun bakım servislerinde doluluk oranında da yükselme olduğu belirtildi. Kent merkezi ve ilçelerde vatandaşları aşılamak için çeşitli kampanyalar ve çekilişler düzenlenmesine rağmen aşı olmayanların sayısının fazlalığı risk oluşturmaya devam ediyor.



VAKALAR ARTIYOR



Kentte, aşılamada istenilen seviyeye ulaşılmadığını belirten Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Osman Yüksekyayla, "Şu an hem vaka sayılarımızda artış var hem de aşılama oranımız düşük. Netice olarak da hastanelerde servisler ve yoğun bakımlarımız ciddi oranda dolmaya başladı. Covid olmayan servisleri tekrar yoğun bakıma çevirmeye başladık" dedi.

Yüksekyayla, yoğun bakımdaki Covid-19 vakalarının artması nedeniyle diğer hastalara bakmakta zorlandıklarını aktardı.

'AŞI KARŞITLIĞININ EN BÜYÜK NEDENİ BİLGİ KİRLİLİĞİ'



Yüksekyayla, aşı karşıtlığının en büyük nedeninin, özellikle sosyal medyada dolaşan kirli ve yanlış bilgiler olduğunu vurguladı. Aşının kısırlık yaptığı, kalp krizi yaparak ölüme neden olduğu gibi asılsız bilgilerin olduğunu belirten Yüksekyayla, "Aşılama ilk başladığı zaman maalesef aşı sayısındaki yetersizlikten dolayı tüm toplumu aşıya açamadık. Bir aşı seferberliği durumu oluşmadı" şeklinde konuştu.

Yüksekyayla , "Şanlıurfa’da bizim gözlemimize göre, aşı karşıtlığının en büyük nedeni özellikle sosyal medyada dolaşan kirli ve yanlış bilgilerdir. Aşının kısırlık yaptığı, kalp krizi yaparak ölüme neden olduğu, aşının ilerde insanların ölümüne yol açacağı şekilde bilimsel hiçbir dayanağı olmayan açıklamaların Şanlıurfa’da ciddi karşılık bulduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'YOĞUN BAKIMDA DOLULUK ORANI YÜZDE 70’İ GEÇTİ'



Şanlıurfa’daki yoğun bakımlarda doluluk oranının yüzde 70’i geçtiğini kaydeden Yüksekyayla şunları söyledi:



"Maalesef yoğun bakımda yatan hastalarımızın büyük kısmı 2 doz aşısını tamamlamamış hastalardan oluşuyor. Geçen gün yapılan açıklamada da hayatını kaybedenler içinde hiç aşısını tamamlamış hastanın olmadığı belirtildi. Bizim de gözlemimize göre, hem servislerde hem yoğun bakımlarda yatan hastaların yüzde 90’ı aşısızlardan oluşuyor."