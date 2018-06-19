Cep telefonunu yoğun kullananlarda ve baz istasyonlarına yakın bölgelerde yaşayanlarda baş ağrısı, hafıza değişiklikleri, sersemlik ve uyku problemleri gibi nöropsikiyatrik şikayetler sık görülüyor. Telefonla uzun süre konuşanlarda baş ağrısı, kulakta ve başta yanma hissi oluşabiliyor.



Gebelik dönemindeki kadınlarda ve çocuklarda kontrolsüz akıllı cep telefonu kullanımının migren ve farklı karakterlerdeki baş ağrılarına neden olabileceğinin çalışmalarla kanıtlandığını söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Birsen Aydın, cep telefonu, bilgisayar gibi teknolojik cihazların zararlı etkileri ve korunma yöntemleri hakkında şu bilgileri veriyor:



PSİKOLOJİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR



“İş yaşamının vazgeçilmez parçası olan bilgisayarlar da önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Bilgisayarın uzun süre ve kontrolsüz kullanımı; baş ve eklem ağrısı, işitme kaybı, sersemlik hissi, baş dönmesi, sıkıntı, stres ve gerginlik hali ile ilişkili sorunları ortaya çıkarmaktadır. Cep telefonu ve bilgisayar gibi teknolojik cihazların sınırsız kullanımı, kadınları erkeklere göre daha yüksek oranda olumsuz etkiyle karşılaştırmaktadır.



İYİ HUYLU TÜMÖR OLUŞUMUNA ZEMİN HAZIRLIYOR



Cep telefonu, özellikle baş bölgesinde hafif şiddette baskı veya yanma tarzında ağrılara sebep olabilir. Bu şikayetler, kullanıma paralel olarak artmaktadır. Uzun süreli cep telefonu kullanımı, “akustik nörinom” yani sekizinci kafa sinirini çevreleyen dokuda çok az bir ihtimal de olsa iyi huylu tümörlerin oluşumunu tetikleyebilir.”



TEKNOLOJİNİN OLUMSUZ ETKİLERİNİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN BUNLARA DİKKAT



1.Kulaklık kullanın: Cep telefonu ile kulaklık takılarak konuşulabilir.



2.Çekim alanı düşük ise telefonla konuşmak için zorlamayın: Çekim alanının düşük olduğu yerlerde konuşma yapılması sakıncalıdır. Çünkü telefon karşı tarafla iletişim kurabilmek için daha fazla güç harcar ve bu durum kişinin daha fazla radyasyona maruz kalmasına yol açar.



3.Uyurken telefonla aranızdaki mesafe uzak olsun: Uyurken, telefon açık bir şekilde yastık altında veya başucunda bulundurulmamalıdır. Telefon yatağın mümkün olduğu kadar uzak bir noktasına konulmalıdır.



4.Bilgisayar kullanımını sınırlayın ya da konforlu hale getirin: Bilgisayar başında günlük geçirilen süre 2,5 saati geçmemelidir. İş gereği gün boyunca bilgisayar başında bulunanlar ise yarım saatte bir mola vermeli, gözleri kırparak kurumayı engellemeli ve bilgisayar ekranına uzun süre odaklanmamalıdır.



VİDEO: CEP TELEFONU KANSERE YOL AÇIYOR MU?