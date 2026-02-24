Telefon kullanırken bu hatayı yapmayın. "2050'de dünyanın yarısı gözlük takacak"

Cep telefonlarını özellikle karanlıkta kullanmak gözlerin numarasının büyümesine ve göz kuruluğuna neden oluyor.

Uzmanlara göre 2050'de dünyanın yarısının gözlük takacağı öne sürülüyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, özellikle günde 2 saatten fazla cep telefonu kullananları uyarıyor.



Konuya ilişkin Dicle, “Özellikle günde 2 saatten fazla cep telefonu kullanımı, karanlıkta kullanım ile birleştiğinde gözlerde kalıcı uzağa görememe problemi oluşturuyor" diyerek devamlı kapalı ortamda kalmanın da miyopu da arttıran bir sebep olduğuna dikkat çekti.

UYKU KALİTESİNİ DE ETKİLİYOR

Telefonla uzun süre ilgilenmek uyku kalitesini de bozuyor. Dicle, “Biz elimize cep telefonu aldığımızda ve baktığımızda oradan gelen ışınlar bizim uyku döngümüzü olumsuz etkiliyor. Bizi iyi bir uykuya hazırlamıyor.” diye konuştu.