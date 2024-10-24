Tepki çeken topuk kanı kararı İstinaf'tan döndü! Mahkeme bilim yerine alternatif tıp yorumunu baz almıştı

Kars'ta bir aile yenidoğan bebeklerinden topuk kanı aldırmak istemeyince konu yargıya taşınmıştı.



Kars Aile Mahkemesi, anne-babanın topuk kanı vermeme özgürlüğüne sahip olduğuna hükmederek, kararda bir alternatif tıp uzmanı olarak adlandırılan ve 2014'te ölen Ukraynalı Aidin Salih'in yazılarını gerekçe göstermişti.

Hekimler ise karara tepki göstererek bu kararın tamamen bilim dışı olduğunu vurgulamıştı.



TOPUK KANI İLE TEŞHİS HAYATİ ÖNEMDE



Topuk kanı yenidoğanlardan alınan bir örnekle ile aralarında SMA'nın da olduğu kalıtımsal ve metabolik hastalıklara erken tanı konulmasını sağlıyor ve kalıcı hasar oluşmadan tedaviye başlanabiliyor. Yani bebeklerin hayatını kurtarabiliyor. Ancak hem topuk kanı testine hem de aşıya karşı ailelerin sayısı artıyor.



SAĞLIK BAKANLIĞI KARARI İSTİNAFA TAŞIDI



Sağlık Bakanlığı, Kars Aile Mahkemesi'nin topuk kanı alınması hakkında verdiği kararın kesin hüküm niteliği taşımadığını belirterek karara karşı istinaf yoluna başvuru sürecinin başlatıldığını açıklamıştı.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"T.C. Kars Aile Mahkemesi tarafından 20 Ağustos 2024 tarihinde, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocuklarımızın hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla topuk kanı alınması hakkında verilen karar, ilk derece mahkemesi kararı olup kesin hüküm niteliğinde değildir. Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır. Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir."



TTB'YE GÖRE İSTANBUL'DA 10 BİN AİLE BEBEĞİNE AŞI YAPTIRMADI



Türk Tabipleri Birliği (TTB), İstanbul'da aile hekimliklerine kayıtlı yaklaşık 10 bin ailenin bebeğini aşı yaptırmaya getirmediğini belirtmişti.