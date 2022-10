“The Future Healthcare İstanbul 2022 Uluslararası Konferansı” yaklaşıyor

Türkiye’den ve yurt dışından sağlık sektörünün öncü isimlerinin buluşacağı Uluslararası Sağlık ve Sağlık Teknolojileri Konferansı The Future Healthcare İstanbul, 19-20-21 Ekim tarihlerinde Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’nde düzenlenecek.



Sağlığın her alanından temsilcilerin katılımıyla, konuların bilimsel olarak konuşulduğu bir organizasyon olan The Future Healthcare Konferansı, sağlık iletişimine öncü fikirleri ve sosyal projeleri ile değer katan Tazefikir Group tarafından düzenleniyor. 2021’de ilgiyle takip edilen konferansın, bu yıl 30 binin üzerinde katılımcıya ulaşması hedefleniyor.



Her yıl artan başarısı, yarattığı etkiyle dikkat çeken konferans, 2022’de daha kapsayıcı bir programla yapılacak. Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) mekân sponsorluğu ile BAU Beşiktaş Kampüsü’nde düzenlenecek olan The Future Healthcare İstanbul 2022 Uluslararası Konferansı, sağlık sektörünün öncü isimleri eşliğinde sağlığın geleceğine yakından bakacak.



The Future Healthcare İstanbul 2022 Uluslararası Konferansı, hem fiziksel hem de online olarak hibrit formatta düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl Ege Orman Vakfı ile ağaç dikimi yaparak çevre için fayda yaratan konferans, Türkiye’deki tıp öğrencileri tarafından online katılımla ücretsiz olarak takip edilebilecek.



THE FUTURE HEALTHCARE KONFERANSI 2022 TEMASI: “GELECEĞE YAKINDAN BAKMAK”



The Future Healthcare 2022’nin teması “Geleceğe Yakından Bakmak” olarak belirlendi. Uzman isimler, ilham verici konuşma ve panellerle “Geleceğe Yakından Bakmak” teması altında çalışmalarını ve bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaşacak. Hastalıkların genetik temellerini ve bu kalıtsal mirasın çevre faktörleriyle olan ilişkilerini inceleyen epigenetik biliminden, yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarına, kanser tedavisinde RNA içeren nanopartiküllerin kullanımından, hastalıkların tanı ve takibinde önemli faydalar sağlayacak yeni nesil biyosensörlere ve sağlık sisteminde daha fazla dijitalleşme ile geleceğin sağlık politikalarının şekillendirilmesine kadar birçok önemli başlık bu sene katılımcılarla buluşacak.



Birbirinden ilginç ve yaratıcı konu başlıklarıyla sağlığın geleceğine yön veren The Future Healthcare İstanbul 2022; katılımcılara vizyon, bilgi ve deneyimin yanı sıra benzersiz bir iletişim ağı imkânı da sunacak.



PROFESSÖR MATTİ SÄLLBERG AŞILARLA İLGİLİ SON YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATACAK



Konferansta İsveç’te araştırmalar yapan Karolinska Institutet Laboratuvar Tıbbı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Matti Sällberg, COVID ve yeni viral tehditlere karşı mevcut ve gelecekteki aşılarla ilgili son yapılan çalışmaları anlatacak.



Yaptığı analizler ve araştırmalarla toplumu ilgilendiren güncel konulara ışık tutan araştırmacı, yazar Bekir Ağırdır konferansın ilk gününde, “Geleceğin Sağlık Politikalarını Hangi Dinamikler Şekillendirecek?” konulu araştırmasını paylaşacak.



The Future Healthcare İstanbul 2022 Uluslararası Konferansı’ndan öne çıkan oturum ve paneller:



19 EKİM ÇARŞAMBA



19 Ekim Çarşamba günü programının ilk saatlerinde, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz’in açılış konuşması yer alıyor.



Konferansın ilk gününde; Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı, "Klinik Öncesi İlaç Araştırma Çalışmalarında Yenilikçi Yaklaşımlar ve Teknolojiler"i anlatacak. Kulak-Burun-Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Profesörü Prof. Dr. Aytuğ Altundağ’ın “Sağlıkta Konakçı Mekanizmalar” oturumu, “Sağlıkta Dijital Dönüşümün Geleceği Paneli”, Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Profesörü Prof. Dr. Devrim Gözüaçık ile “Geleceğin İlaçları: Nanoteknolojiden, Gen, Hücre ve Moleküler Tedaviler” oturumu yapılacak. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Prof. Dr. İsmail Çakmak ise "Tarım ve Bitkisel Gıdalarda Mikrobesin Elementleri" konusundaki görüşlerini katılımcılarla paylaşacak. İstinye Üniversitesi’nden Polen Koçak’ın moderatörlüğünde Sorentum Kurucusu Doçent Dr. Selen Tolun ve Cellestetix Biyoteknoloji Kurucu Ortağı Merve Yıldırım’ın katılımı ile “Yapay Zeka Destekli Genetik Veri Analizi ile Kişiselleştirilmiş Tıp Geleceği” paneli yer alıyor.



Ayrıca; Curea A.Ş. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fak. Prof. Dr. M. Hakkı Karakaş moderatörlüğünde Doğuş Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Sirel Karakaş ve Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Gör. Sinem Burcu Erdoğan’ın katılımı ile “İnsan Zekâsı Bir Çipe Aktarılabilir mi?” paneli, Life Club Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Genel Müdürü Elif Elkin ile ’ “Gelecek burada: Fijital Sağlık Yönetimi ile, iyilik sağlık dolu uzun bir yaşam mümkün mü? oturumu, GE Healthcare CMO, Simon Rost Yapay Zekanın Kabulünü Benimsemek İçin Ekosistemden Yararlanmak oturumu, Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof.Dr. Emir Yüzbaşıoğlu ise Dijital Çağda Diş Hekimliği; Sınır Neresi? oturumu ve Kozar Science Kurucu Ortak Şevval Çimyapan ile “Medikal Cihaz Eğitimlerinde Yeni Yön: Artırılmış Gerçeklik” oturumu yer alıyor.



20 EKİM PERŞEMBE



20 Ekim Perşembe gününün programında; Tazefikir İletişim Grubu Kurucusu Çağlar Gözüaçık ile “Metahealth: Sağlıkta İletişimin 3 Boyutlu Geleceği” oturumu; TRpharm “START ME UP” paneli; Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Baş’ın katılacağı “BAĞIRSAK: İçimizdeki Gizli Dünya” oturumu; Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Em. Öğr. Üyesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Uludüz ile “EPİGENETİK: Hastalıklar Genlerimizde Saklanıyor Peki Ya Sonra?” oturumu; Uniqgene CEO’su Yasemin Ük, HighBioTech CEO’su Ali Gökay Otlu, Omnisense CEO’su Fatih Kahraman, 3AGE COO’su Onur Utku GÜVENDİK ile BAU HUB Paneli, Pediatrist, Dijital Sağlık Fütüristi, Doctor Follow Kurucu Ortağı Bekir Çakmak’ın “Online Tıp Eğitimi” oturumu; Anderson Kanser Merkezi Prof. Dr. Bülent Özpolat ile “Kanser için yeni RNA Terapötiklerinin Geliştirilmesi” oturumu; Karolina Enstitüsü Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvar Tıbbı Anabilim Dalı Başkanı Professör Matti Sällberg ile COVID ve yeni viral tehditlere karşı mevcut ve gelecekteki aşılar oturumu, Sağlığın Geleceğinde Kadın Liderlerin Rolü panelinde ise, Sağlığa Yön Verecek Kadın Liderler programının 3 ana paydaşı Boğaziçi Üniversitesi, PWN ( Professional Women Network İstanbul) ve Sağlık Sektörü Danışma Kurulu temsilcileri, ilk programdan 2 mezun ile birlikte Sağlığın geleceğinde kadın liderlerin rolü ve buna nasıl hazırlanıyor olduklarından bahsedecekler, panel katılımcıları: SYVKL Sektör Danışma Kurulu Lideri Güldem Berkman, BUYEM Başkanı Tamer Atabarut, PWN İstanbul YK Üyesi Beril Koparal Ergün, Novo Nordisk İş Birimi Direktörü-SYVKL ilk mezunu Pınar Dumlu ve Takeda Senior Ürün Müdürü- SYVKL ilk mezunu Yasemin Hepsert olacak.



21 EKİM CUMA



21 Ekim Cuma gününün programında; Dünya Metropolleri ve Yenilikçi Sağlık Anlayışı Oturumu ile Önder Yüksel Eryiğit Aident Sağlık ve Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Geliştirme Şirketi Genel Müdürü Dr. Gürkan Güneç moderatörlüğünde, İstanbul Medipol Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi’nden Prof Dr. Hasan Fehmi Ateş ve İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden Doç. Dr. Kader Aydın’ın katılımı ile “Dentistoday: Yapay Zeka Destekli Kişisel Ağız ve Diş Sağlığı Rehberi” paneli; Uzun Yaşamın Sırrı Atalarımızın Genlerinde mi Saklı oturumu ile Prof Dr. Murat Aksoy, Freiburg Üniversitesi Genç Araştırma Grubu Lideri Can Dinçer ile “Yeni Nesil Biyosensörler” oturumu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spastik Çocuklar Vakfı Akademik Kurul Üyesi, Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman’ın katılacağı “Ruh Sağlığı Zorluğu Yaşayan Çocukların Yaşamlarını İyileştirmek İçin Yapay Zekayı Kullanmak” oturumu; Ritmoterapist Derya Demir Karaçal ile "Ritmoterapi: Müzik ve Ritmin Gücüyle Yaşam Dengesi" atölyesi; Psikolojik Müdahalelerin Geleceği oturumu ile Prof. Dr. Orçun Yorulmaz; Yüksel İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim - Halk Sağlığı - Epidemiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Çağrı Gülümser ‘Doğumda Yapay Zeka’ oturumu, İstinye Üniversitesi’nden Asistan Prof. Polen Koçak’ın yer alacağı “Akıllı Moleküller ile Hedefleyici Tedavi Stratejileri” oturumu, “Doctors of Future” paneli; Roche - Sağlıkta Dijital Dönüşümün Geleceği Paneli ve Bayer “Sağlığı Anlamak” paneli yer alıyor.



KONFERANSI ECE VAHAPOĞLU SUNACAK



The Future Healthcare İstanbul 2022 Uluslararası Konferansı’nın 3 günlük dinamik programının moderatörlüğünü başarılı TV Sunucusu, Yazar, Wellness Eğitmeni Ece Vahapoğlu yapacak.



SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ THE FUTURE HEALTHCARE İSTANBUL ULUSLARARASI KONFERANSI DANIŞMA KURULU’NDA BULUŞUYOR



The Future Healthcare İstanbul 2022 Uluslararası Konferansı’nın danışma kurulunda, alanında deneyimli isimler yer alıyor: Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, Medicana Sağlık Grubu Başkan Yardımcısı & Yönetim Kurulu Üyesi Esen Girit Tümer, Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Beril Koparal, Pınar Saltat, Tazefikir Group Yaratıcı Ajans Başkanı Çağlar Gözüaçık, Abdi İbrahim Reçeteli Ürünler Satış ve Pazarlama Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Dr. Oğuz Mülazımoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Basa, Zade Vital Genel Müdürü Dr. Çağlan Kuruner, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Amgen Türkiye & Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman, TrPharm Genel Müdürü İsmet İnce, Kalp Damar Cerrahisi Doçenti Doç. Dr. Halit Yerebakan, Üst Düzey Uyum Yetkilisi ICT Group Ersen Bethersen ve BAU İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Kemal Suher gibi önemli isimler, The Future Healthcare İstanbul 2022 Uluslararası Konferansı’na değer katıyor.