TikTok'ta vakit geçirmek beden algısını kötü etkiliyor

Yeni bir araştırmaya göre, TikTok içeriklerini sadece birkaç dakika izlemek bile bir kadınların vücut imajını olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, yeme bozukluklarını yücelten zararlı videoların platform tarafından nadiren kaldırıldığı konusunda endişeli.

TikTok'ta vakit geçirmek beden algısını kötü etkiliyor

Yeni bir araştırma, TikTok'ta 10 dakika video izlemenin bile kadınların beden imajını olumsuz etkileyebileceğini ortaya çıkardı. Uzmanlar, sosyal medyadaki zararlı içeriklere yönelik daha sıkı bir düzenleme çağrısında bulundu.

Charles Sturt Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, 18 ila 28 yaş arası 273 kadına vücut imajları ve güzellik standartları hakkında anket yaptı.

İki gruba ayrılan kadınlar, TikTok videolarının sekiz dakikalık farklı derlemelerini izledi.

İlk grup, "anoreksiya yanlısı" içerik olarak tanımlanan, yeme bozukluklarını yücelten videolar içeren TikTok içeriklerini izledi. İçerik, kadınların egzersiz yaptığı ve kilo verme yöntemlerini teşvik ettiği videoları içeriyordu.

Diğer grup ise doğa, yemek ve komedi konulu videoları izledi.

Her iki grup da sekiz dakikalık video derlemesini izledikten sonra beden imajı memnuniyetinde bir azalma bildirdi. Ancak anoreksiya yanlısı içeriklere maruz kalanlarda en büyük düşüş görüldü.

Araştırmacılar, TikTok'ta anoreksiya yanlısı içeriklere maruz kalan genç kadınların yeme bozuklukları geliştirme riskinin artabileceğinden endişe duyuyor.

Bir TikTok sözcüsü, uygulamanın yeme bozukluklarını tasvir eden veya normalleştiren içeriklere izin vermediğini söyledi.

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