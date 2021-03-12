Tıp Bayramı ne zaman? Hangi gün kutlanıyor?

Bir yıldır pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları için bu yıl her zamankinden daha zorlu geçen ancak daha anlamlı hale gelen Tıp Bayramı, her yıl 14 Mart'ta kutlanıyor.

1976 yılından bu yana 14 Mart'ı içine alan hafta Tıp Haftası olarak kabul ediliyor.

Sosyal medyada, corona virüs Türkiye'ye geldiği günden bu yana büyük bir fedakarlıkla görevini yapan sağlık çalışanlarına kutlama mesajları yağıyor.

TIP BAYRAMI NEDEN 14 MART'TA KUTLANIR?

14 Mart 1827 tarihinde, II. Mahmut döneminde ilk cerrahhane, ''Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'' adıyla kuruldu. Türkiye'de modern tıp eğitimlerinin başladığı gün olarak kabul edilen bugün ''Tıp Bayramı'' olarak kutlanmaya başlandı.

Tıp Bayramı ilk kez 14 Mart 1919 tarihinde işgal altındaki İstanbul'da kutlandı.

İşgali protesto etmek için toplanan ve aralarında tıbbiye 3. sınıf öğrencisi olan Hikmet Boran'ın bulunduğu tıp okulu öğrencileri ve dönemin ünlü doktorları bu kutlamaya destek verdi. Gösteriler sağlık emekçilerinin vatan savunma hareketi olarak başladı.

Günümüzde Tıp Bayramı, tıp alanında çalışanların hizmet sorunları tartışılarak ve sağlıkçıların bilime katkılarını ödüllendirilerek kutlanıyor.