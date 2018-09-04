Turkishtime tarafından Sanko Holding sponsorluğunda hazırlanan “Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk” kitabı, yurtdışında Harvard, Yale, John Hopkins University, University of Chicago gibi dünyanın önde gelen bilim kurumlarında ve yurtiçinde de ülkemizin bu alanda en başarılı kurumlarında araştırma yapan başarılı Türk tıp insanlarının öykülerini anlatıyor.



Çalışmada, Türk tıp insanları, uluslararası literatürde kabul edilen “H-endeksi” ölçütüne göre sıralandı. H-endeksi, bilim insanlarının yaptığı araştırmaların aldığı atıf sayısını gösteriyor. H-endeksi ne kadar yüksekse, bilim insanının araştırmaları alanında o kadar çığır açıcı nitelik taşıyor. Kitapta H-endeksi 50’nin üzerinde 16 Türk tıp insanı bulunuyor.



Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk araştırmasında öyküsü anlatılanlardan, Harvard Üniversitesi’nde çalışmalarını yürüten Gökhan Hotamışlıgil en son araştırma ekibiyle birlikte, kolesterol seviyesi hücre içinde yükseldiğinde uyarı veren ve kolesterolün zararlı etkilerine karşı hücreleri koruyan bir mekanizma geliştirmiştir.



İsviçre Alerji ve Astım Araştırma Enstitüsü (SIAF)’ın direktörlüğünü yapan Cezmi Akdiş, insanlarda bağışıklık toleransı mekanizmalarına odaklanmış, yeni aşılar ve tedavi yöntemleri geliştirdi.



Fatih Uçkun’un, keşfettiği kanser tedavilerini ve ilaçları kapsayan 70’den fazla patenti var. John Hopkins’te araştırmalarını yürüten Ziya Gökaslan, özellikle omurilik bozuklukları, tümör ameliyatları ve en zor tip omurilik kanserleri üzerine geliştirdiği ameliyat metodlarıyla tıp literatürüne adını yazdırdı.



Dünya, Parkinson ve Huntington hastalıkları hakkında bilinenlerin bir çoğunu Deniz Kırık’a ve onun araştırmalarına borçlu.



Münci Kalayoğlu, karaciğer nakli konusunda dünya çapında çalışmalar yaptı.



Murat Günel, Türkiye ve Almanya’dan bilim insanlarıyla işbirliği içinde yaptığı çalışmada, beyin kanserlerinin iyi huylu tümörlerden genetik olarak kansere dönüşmesine neden olan mekanizmaları keşfetti.



Serap Aksoy, 10 yıl süren araştırmalar sonucu, özellikle Afrika kıtasında ölümcül uyku hastalığının taşıyıcısı olan Çeçe sineğinin gen haritasını çıkarttı.



Taner Demirer, ülkemizde Sağlık Bakanlığı’na bağlı ilk kemik iliği transplant merkezini Ekim 1999’da Ankara Numune Hastanesinde kurdu.



Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu, 21. yüzyılın ikinci yarısında yurtiçi ve yurtdışında çalışmalar sürdüren bilim insanlarımızın insan sağlığında zoru başardıklarını belirterek “Tıpta pek çok alanda keşfedilen yeni tanı ve tedavi yöntemleri çağın en önemli gelişmeleri olmuştur. Hiçbir şüphe yoktur ki, gelecek nesiller bu gelişmeleri çok daha da ileriye taşıyarak bu alanda önemli rol oynamayı sürdüreceklerdir. Türk bilim insanlarımızın, tıp alanında dünyada ses getiren önemli başarılara imza atması bunun kanıtıdır. Geçtiğimiz yıl kamuoyunun dikkatine sunduğumuz ve büyük yankı uyandıran “Bilime Yön Veren 100 Türk” kitabının ardından “Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk’ isimli bu önemli araştırmayı da bilim dünyasına armağan etmekten gurur duyuyoruz” dedi.



Araştırma tıp insanlarının H-Endeksi değerlerine göre gerçekleştirilmiştir. Mayıs 2017 itibariyle H-endeksi en yüksek 100 Türk Tıp insanını incelemek için:



http://www.turkishtimedergi.com/saglik/tip-bilimine-yon-veren-100-turk/

