Tırnak şekilleri ve hastalık belirtileri nelerdir? Tırnak bakımı nasıl yapılmalıdır?

Şekil bozuklukları, tırnak renginin bozulması ve tırnak kalınlaşması gibi problemler genelde tırnak mantarını işaret eder. Enfeksiyonel bir rahatsızlık olan tırnak mantarı zamanla tırnaklarınızı tamamen kaybetmenize veya ağrılı ve formu değişmiş/bozulmuş tırnaklara sahip olmanıza neden olur.



Tırnak mantarı tedavi edilmesi gereken önemli bir problemdir. Bu nedenle, tırnaklarınızın şeklinin bozulduğunu, renginin değiştiğini ve çok kalınlaşıp/çok inceldiğini düşünüyorsanız bir bakım merkezinde tedaviye başlayabilirsiniz. Ayrıca, çay ağacı yağı, tırnak mantarı tedavisinde oldukça etkili bir içeriktir. Temizlenmiş ve durulanmış tırnaklarınıza her gün 1-2 damla çay ağacı yağı damlatabilirsiniz.



TIRNAK ŞEKİLLERİ VE ANLAMLARI

1.Yumru tırnaklar: Yumru tırnaklar parmakların ucunda şişmiş gibi görünen tırnak yapısıdır. Bu yapı,

karaciğer hastalığı, Enflamatuar bağırsak hastalığı, AIDS, Akciğer hastalığına (özellikle de solunum probleminiz varsa) işaret edebilir.



2. Kuru ve kırılgan tırnaklar: Genellikle, kırılgan tırnaklar bakteriyel enfeksiyonlar ve hormon dengesizliği ile bağlantılıdır. Ayrıca, tiroid hastalığı da kırılgan ve kuru tırnaklara yol açabilir. Mantar da tırnakları kurutur hatta tırnaklar ufalanmaya başlayabilir. Eğer tırnaklarınız çabuk kırılıyor ve çatlıyorsa veya genel olarak zayıfsa; oje kullanmaya veya sık manikür yaptırmaya bir süre ara vermeniz tırnak sağlığına fayda edecektir.



3.Dikey çizgiler: Sağlıklı tırnaklar görünmez çizgilerle düzgün yüzeylere sahip olmalıdır. Tırnaklardaki çıkıntılı çizgiler bazı sorunların işaretçisi olabilir: Lupus, demir eksikliği , Enflamatuvar Artrit. Fakat bu durum yalnızca yaşlanmaya bağlı gelişiyor da olabilir.



4.Tırnak çukurları/çentikleri: Çinko eksikliği, Alopesi areata (saç dökülmesine neden olan bir otoimmün bozukluk), bağ dokusu bozukluğu ve sedef hastalığı bu çukurlara sebep oluyor olabilir.

5.Kaşık tırnaklar: Yukarı doğru kıvrık ve yumuşak tırnaklar kaşık tırnak olarak adlandırılır. Anemi, Hipotiroidi kalp hastalığı, Hemokromatozis (vücudunuzun fazla demir emdiği bir karaciğer bozukluğu), demir eksikliği'nin göstergesi olabilir. C vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir.



6.Bölünmüş tırnak: Bu tip tırnaklar genellikle daha sonra dökülür. Bu tırnakların genellikle ojeden kaynaklı kırılıp bölündüğü düşünülse de aslında bir problemin habercisi olabilir. Kronik malnütrisyon, sedef hastalığı, folik asit, C vitamini ve protein eksikliklerinden kaynaklanabilirler.



7.Kalın tırnaklar: Tırnakların güçlü olması her ne kadar iyiye işaret etse de kalın tırnaklara sahip olmak normal değildir. Akciğer hastalığı, dolaşım problemleri, mantar enfeksiyonu, tiroid problemleri, sedef hastalığı tırnaklarda bu şekilde belirti gösterebilir.



8.Siyah tırnaklar: Tırnaklardaki siyah çizgiler koyu tenli insanlarda sık görülen bir durum olsa da, deriye kadar giden kararmalar, Konjestif kalp yetmezliğiniz olabileceği anlamına gelir. Ayrıca melanom riski için de doktorunuza başvurmanız gerekebilir.



9.Rengi değişmiş tırnaklar: Tırnaklarınızın beyaz kısmına yakın yerleri pembe renkte olmalıdır. Bu sağlıklı bir tırnak yapısını gösterir. Tırnaklarınız başka renklerle donatılmışlarsa sağlık sorunlarınız olabilir.



10.Beyaz tırnak: Tırnaklarınız normal renginden farklı olarak bir beyazlığa sahipse bu, hepatit gibi bir karaciğer sorununa işaret edebilir.



11.Mavi tırnak: Mavimsi renkteki tırnaklar kandaki düşük oksijen seviyelerinin bir göstergesidir. Ameliyat gibi sağlıksal operasyonlarda tırnaklarda oje olmaması kuralının nedeni ameliyat sırasında oksijen alımı eksikliğinin bu şekilde belli olabilmesidir.



12.Kırmızı/kahverengi çizgiler: Tırnak yatağındaki kırmızı çizgiler bir kalp kapakçık enfeksiyonunu göstermektedir.



13.Yeşil tırnaklar: Yeşil rengindeki tırnaklar bir bakteri enfeksiyonunun habercisi olabilir.



14.Beyaz noktalar: Çoğu insanda görülebilen bu beyazlıklar kalıtımsal, yaralanma, ağır manikür sonucu veya protein ve çinko eksikliği, kalp yetmezliği, kemik kırıkları, tüberküloz ve B-12 eksikliği gibi durumlardan oluşabiliyor.



15.Tırnak batması: Özellikle baş parmaklarda görülebilen tırnağın deriden içe doğru batması durumu yanlış tırnak kesiminden, yanlış ayakkabı seçiminden veya kalın tırnaklara sahip olmaktan kaynaklanabilir.



16.Yatay çizgiler: Yatay olarak çizilmiş şekilde olan bu tırnaklar çinko eksikliği veya diyabetten kaynaklı olabilir.



17.Kıskaç tırnaklar: Bu eğim almış şekildeki tırnaklar fazla manikürden kaynaklanabileceği gibi kalıtımsal da olabilir veya tümör ya da yanlış ayakkabı seçiminden kaynaklanabilir.



18.Gevşek tırnaklar: Yerinden çıkan, gevşek tırnaklar hipertiroidizm belirtisi olabilir.



19.Tırnak yemek: Tırnak yeme genellikle anksiyete ve stres belirtisidir. Sağlık için stresli durumlarda destek almak en doğrusu olabilir.



DOĞRU TIRNAK BAKIMI



Tırnaklara yanlış manikür-pedikür yapmak ve yaptırmak, tırnaklarda şekil bozuklukları veya incelmelere neden olabilir. Bu yüzden, bakım yaparken medikal bakımları tercih etmelisiniz.



Evde bakım yaparken tırnak bakım yağı sürüp yumuşattığınız tırnak etlerini, bir çubuk yardımıyla iterek manikür-pedikür rutininizi kolayca tamamlayabilirsiniz.



Ayak tırnaklarınızı düz bir biçimde, el tırnaklarınızı oval biçimde kesmeye özen gösterin.



Çok derin kesilen ve koparılan tırnak etleri, enfeksiyon kapmaya ve genel şekil bozukluklarına neden olabilir.



Özellikle dışarıda yapılan bakımlarda, uygulamayı yapan kişi ve salonun temizliğinden ve tecrübesinden emin olunmalıdır.



Mümkün olduğunca kendi setiniz ile kuru ve kesilmeden bakım yaptırmaya özen gösterin. Kişisel bakım ve hijyenin öneminin bu kadar arttığı bu günlerde bunu bir alışkanlık haline getirmeye özen göstermeliyiz.