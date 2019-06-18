Tiroidin, boynun ön kısmında bulunan, soluk borusunu üç taraflı kaplayan bir iç salgı bezi olduğunu hatırlatan Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Abdülkerim Özakay, tiroid bezinin T3 ve T4 denilen hormonları ürettiğini, bu hormonların adrenalin ve dopamin hormonlarının salgılanmasını sağlamak gibi çok çeşitli vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde görev aldığını vurguladı.



Tiroid bezinin düzgün çalışmadığı durumlarda vücudun proteinleri iyi yakamadığını, karbonhidrat ve proteinlerin işlenmesinde bozulmalar olduğunu aktaran Doktor Abdülkerim Özakay, bu nedenle tiroid hastalarının kontrolsüzce kilo aldıklarını söyleyerek tiroid kanseri hakkında şu bilgileri verdi:



“Tiroid kanseri, tiroid bezinde bulunan hücrelerin tümöre dönüşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Pek çok kanser türünde olduğu gibi tiroid kanserinin de asıl nedeni bilinmemektedir. Araştırmalar sonucu bazı radyoaktif maddelere maruz kalan kişilerde tiroid kanserine rastlanmıştır. Bu etkenin dışında genetik durumlar da tiroid kanserinin görülmesine neden olmaktadır.



TİROİD KANSERİ SİNSİ İLERLİYOR!



Tiroid kanseri hastalarının birçoğunda herhangi bir şikayet veya belirti olmamaktadır. Gözlemlenebilen belirtiler ise şu şekilde sıralanabilir:



· Lenf bezleri şişer ya da boyunda şişlik meydan gelir,

· Tiroid bezleri serttir ve hızlı büyür,

· Boğazda sıkıntı hissi,

· Nefes alırken zorlanma,

· Yutkunurken zorlanma,

· Ses kısıklığı,

· Boğazda baskı hissetme.



Tiroid kanseri teşhisinin konulabilmesi için öncelikle iyi bir muayene gerekir. Daha sonra boyun ultrasonografisi kan testleri ve diğer görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Boyundaki kitleden veya nodülden iğne biyopsisi yapılarak laboratuvar ortamında kanser olup olmadığına bakılır.



TİROİD KANSERİ FARKLI TÜRLERDE ORTAYA ÇIKABİLİYOR



Papiller kanser: En sık görülen tiroid kanseri türüdür. Genellikle gençler ve çocuklarda sıklıkla görülür. İyi şekilde seyretmektedir.



Lenfoma: Genellikle yaşlılarda görülmektedir. Ağrısız bir kitle halinde ortaya çıkmaktadır. Tanı koyulduktan sonra kemoterapi ile tedavisi yapılır.



Folliküler kanser: Bu kanser, tiroid bezini çevreleyen zara yayılır. Genel olarak kan dolaşımı yoluyla yayılmaktadır. Tiroid kanserlerinin yüzde 11-15’ini bu kanser türü oluşturmaktadır.



Medüller kanser: Tiroid kanserlerinin arasında en seyrek rastlanan kanser türüdür. Kandaki kalsitonun hormonunu yükseltir, tedavi sonrası bu oran normal seviyeye gelir. Medüller kanserin yüzde 25’i genetik sebeplerle ortaya çıkmaktadır. Anaplastik kanseri en kötü seyirli olan fakat nadir görülen çeşididir.”



NASIL TEDAVİ EDİLİR?



Tiroid kanserinin olmazsa olmaz tedavi şeklinin cerrahi müdahale olduğunu söyleyen Dr. Özakay, “Bu noktada tiroid bezlerinin tümünün çıkarılması tavsiye edilmektedir. Tümörün boyutuna göre boyundaki lenf bezlerinin de alınmasının gerektiği durumlar ortaya çıkabilir. 10 mm ve üzeri nodüllerin olması durumunda ameliyattan sonra radyoaktif iyot tedavisi yapılmaktadır.



Cerrahi müdahale sonrası hastalığın tekrarlamaması için hastalığın belirli aralıklarla takibi yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.