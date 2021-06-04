Topuk dikeni nedir? Topuk dikeni neden olur? Topuk dikeni tedavisi nasıl olur?

Ayak sağlığını rahatsız eden topuk dikeni hastalığı, kolay şekilde tedavi edilebiliyor. Ortopedi hastalığı olan topuk dikeni, topuk kemiği ve ayak tabanı arasında oluşan ağrılı çıkıntı şeklinde kendini gösteriyor.

Sert yüzeylerde yürümek, koşmak veya zıplamaktan kaynaklanan tekrarlayıcı stres, topuk dikeninin yaygın nedenleri arasında biliniyor. Hastanın ayağının üstüne basamaması gibi problemlerle ortaya çıkabilen hastalık, her zaman ağrıyla ortaya çıkmayıp her topuk ağrısı da topuk dikeni olmayabiliyor.

TOPUK DİKENİ NEDİR?



Topuk dikeni, topuk kemiğinin alt kısmında kalsiyum birikmesi nedeniyle oluşan kemiksi çıkıntı olarak biliniyor. Ayak kemiği sürekli strese maruz kalırsa topuk kemiği altında kireçlenme oluşuyor. Bu kireçlenme sonucu ise topuk kısmında sert doku birikiyor. Bu doku ise ağrıya neden olabiliyor.

TOPUK DİKENİ NEDENLERİ NELERDİR?

Topuk dikeni genelde sabah yataktan kalkar kalkmaz veya oturulan yerden kalkmayla birlikte başlayan ağrılarla görülüyor. Yanlış ayakkabılar, uzun süre ayakta durmayı gerektiren işler, kilo artışı, tabana ani yük binmesi gibi nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor.

TOPUK DİKENİ BELİRTİLERİ

Topuk dikeni günlük ayak ağrıları ile karıştırılabiliyor. Ayağın aşırı yorulması durumunda topukta ağrı oluşabilir. Fakat ayağa aşırı yük yüklenmediği durumlarda bile topukta durduk yere ağrı oluyorsa topuk dikeni sorunundan şüphelenilebilir.

En sık görülen şikayetlerden sabah ilk ayağa kalkışta ayak tabanlarına bıçak saplanması veya iğne batması şeklinde görülüyor. Genellikle uzun süre oturma sonrası ayağa kalkıldığında keskin ağrı geri dönebiliyor.

TOPUK DİKENİ TEDAVİSİ

Günün ilk adımlarında şiddetli ve çivi batması şeklinde ağrı tarif eden hastada klinik muayene ile genellikle tanı konabiliyor. Topuk kemiğindeki çıkıntının röntgen filminde görülmesi ile topuk dikeni varlığından emin olunuyor.

Topuk dikeni tedavisinde ilk olarak günlük hayatta yapılacak bir takım değişiklikler yapılara ağrı ve şikayetlerde azaltılmaya çalışılıyor. İstirahat, yumuşak tabanlı ayakkabı veya terlik giyilmesi, kilo verilmesi ve topuk yastığı kullanılması gibi önlemler ilk başvurulacak yöntemler arasına giriliyor. Ayak tabanına yönelik germe egzersizleri ve buz uygulamaları basit ödem ve ağrı giderici ilaçlar kullanılarak tedavi edilebiliyor.

Bu şekilde tedavi edilemeyen topuk dikeni hastalığı için fizik tedavi yöntemine başvuruluyor. Lokal kortizon ve trombositten zengin plazma enjeksiyon, şok dalga tedavisi, yüksek yoğunluklu lazer tedavisi gibi yöntemlerde kullanılabiliyor.