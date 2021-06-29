Tren ve otobüs garlarında corona virüs aşısı başladı: İlk uygulama Ankara'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tren ve otobüs garlarında oluşturulan merkezlerde corona virüs aşı hizmetinin başladığını duyurdu. İlk uygulama ise Ankara'da.

DHA 29.06.2021 - 14:22

Tren ve otobüs garlarında corona virüs aşısı başladı: İlk uygulama Ankara'da

Corona virüsle mücadelede aşılama sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarıyla tren ve otobüs garlarında da aşılama uygulamasının oluşturulan merkezlerde başladığını duyurdu. 

Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti  başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli" dedi. 

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