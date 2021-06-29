Tren ve otobüs garlarında corona virüs aşısı başladı: İlk uygulama Ankara'da

Corona virüsle mücadelede aşılama sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün itibarıyla tren ve otobüs garlarında da aşılama uygulamasının oluşturulan merkezlerde başladığını duyurdu.



Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli" dedi.