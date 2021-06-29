Tren ve otobüs garlarında corona virüs aşısı yapılmaya başlandı

Anadolu Ajansı - DHA 29.06.2021 - 14:51 | Son Güncelleme : 29.06.2021 - 15:04
Corona virüsle mücadelede aşılama sürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tren ve otobüs garlarında da aşılama uygulamasının oluşturulan merkezlerde başladığını bildirdi.
''İLK UYGULAMA ANKARA'DA''
Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli" dedi.
Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2021
İKİ DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 15 MİLYONU AŞTI
Öte yandan Sağlık Bakanlığınca Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı.