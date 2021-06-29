Tren ve otobüs garlarında corona virüs aşısı yapılmaya başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tren ve otobüs garlarında oluşturulan merkezlerde corona virüs aşı hizmetinin başladığını duyurdu. İlk uygulama ise Ankara'da.

Anadolu Ajansı - DHA 29.06.2021 - 14:51 | Son Güncelleme : 29.06.2021 - 15:04

Tren ve otobüs garlarında corona virüs aşısı yapılmaya başlandı

Corona virüsle mücadelede aşılama sürüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tren ve otobüs garlarında da aşılama uygulamasının oluşturulan merkezlerde başladığını bildirdi.

''İLK UYGULAMA ANKARA'DA''

Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli" dedi.

İKİ DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 15 MİLYONU AŞTI

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı.

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