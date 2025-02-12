Trump, Meksika Körfezi'ne ABD demeyen gazeteciyi Oval Ofise almadı

AP muhabirinin kararname imzalama törenine katılmaktan alıkonulduğu kaydedilen açıklamada, Trump yönetiminin bu tutumunun gazetecilik açısından endişe verici olduğu belirtildi.



Açıklamada, bunun Anayasa'nın ilk maddesini ihlal ettiğine dikkat çekildi.

Amerikan haber ajansı AP, "Meksika Körfezi" ismini "Amerikan Körfezi" olarak değiştiren Donald Trump'ın talimatına uymayacağını açıklamıştı.



Açıklamada, Trump'ın kararnamesinin ABD için geçerli olduğu ancak Meksika veya diğer uluslararası kuruluşlar için geçerli olmadığı belirtilmişti.