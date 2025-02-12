Trump, Meksika Körfezi'ne ABD demeyen gazeteciyi Oval Ofise almadı
Uluslararası haber ajansı AP, Beyaz Saray tarafından uyarıldığını açıkladı. Açıklamaya göre, Beyaz Saray, AP'den haberlerini "Trump'ın Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştiren kararnamesiyle uyumlu hale getirmesini" istedi ve "Aksi durumda, AP'nin Oval Ofis'teki bir etkinliğe erişiminin engelleneceği" iletti.
AP muhabirinin kararname imzalama törenine katılmaktan alıkonulduğu kaydedilen açıklamada, Trump yönetiminin bu tutumunun gazetecilik açısından endişe verici olduğu belirtildi.
Açıklamada, bunun Anayasa'nın ilk maddesini ihlal ettiğine dikkat çekildi.
Amerikan haber ajansı AP, "Meksika Körfezi" ismini "Amerikan Körfezi" olarak değiştiren Donald Trump'ın talimatına uymayacağını açıklamıştı.
Açıklamada, Trump'ın kararnamesinin ABD için geçerli olduğu ancak Meksika veya diğer uluslararası kuruluşlar için geçerli olmadığı belirtilmişti.
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