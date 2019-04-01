İleri yaş ya da yumurtalıklarında yumurta rezervi azalması nedeniyle anne olma şansını kaybettiğini düşünen ya da erken yaşta menopoz tanısı konulan kadınların umutsuzluğunu mutluluğa dönüştüren Trombositten Zengin Plazma (Platelet Rich Plasma)- PRP Tedavisi, İstanbul’da yapılan “Geleneksel 7. Acıbadem Kadın Doğum Günleri”ne damga vurdu.



Yöntem, dünyadaki ilk klinik çalışmayı yapan Yunanlı doktorlar Konstantinos Pantos, Kostas Sfakianoudis, ülkemizde PRP’yi tüp bebek tedavisinde başarılı bir şekilde uygulayan Prof. Dr. Bülent Tıraş ve Doç. Dr. Yiğit Çakıroğlu tarafından toplantıya katılan yerli ve yabancı iki bin tüp bebek uzmanına anlatıldı.



‘Yenileme ve Gençleştirme’ özelliği olan PRP yöntemi, sağlık alanında ilk olarak 1980’li yıllarda açık kalp cerrahisinde kullanıldı. Sonrasında diş hekimleri çene eklemi ameliyatlarında, ortopedistler eklem onarımında, plastik cerrahlar yüz gençleştirme işleminde, dermotologlar saç dökülmesinde yıpranmış dokuların onarılması amacıyla uyguladı. Kadın ve üreme sağlığı alanında ilk klinik çalışmayı Yunanlı doktorlar Konstantinos Pantos ve Kostas Sfakianoudis 2016 yılında Avrupa Üreme Sağlığı Kongresi’nde sundu.



Ülkemizde ise Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanları Prof. Dr. Bülent Tıraş, Doç. Dr. Yiğit Çakıroğlu ve ekibi 2018’den bu yana PRP yöntemini tüp bebek tedavisinde başarılı bir şekilde uyguluyor.



Prof. Dr. Bülent Tıraş, Doç. Dr. Yiğit Çakıroğlu

YUMURTALARI YENİLEYEN-GENÇLEŞTİREN YÖNTEM: PRP



Yöntemin sağladığı avantajlara dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Tıraş, “Hiç yumurtası olmayan ya da yumurta rezervi ileri derecede azaldığı için erken menopoz sorunu yaşayan veya ‘Önce kariyer sonra bebek’ seçimiyle annelik şansını kaçırdığını düşünen kadınlar için PRP yöntemi gebe kalma şansını artıran bir yöntem” dedi.



Tüp bebek tedavisinin başarılı olması için iki önemli etken bulunduğuna vurgu yapan Prof. Tıraş,

1-Kaliteli embriyoyu elde etmek,

2-Embriyonun transfer edileceği rahmin sağlıklı olması, şeklinde özetlediği bu iki faktörü şöyle detaylandırdı:



“Embriyo oluşturmak için yumurtaya ihtiyaç vardır. PRP işleminde amaç; hiç ya da çok az yumurtası kalmış kadının rahmindeki yumurta hücrelerinin yenilenmesi-gençleştirilmesi, uyuyanların uyandırılmasıdır. Bu yöntem ile adet döneminde yapılan ultrason muayenesinde normalde yumurtalıklarda var olup, ultrasonografik olarak görüntülenemeyen ve klasik yumurta büyütücü ilaçlarla büyüme eğiliminde olmayan yumurta adaylarının harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. İkinci ayın sonunda bu yumurta adayları büyüme sürecinde ultrason kontrolünde görüntülenebilir hale gelmesi ile tüp bebek tedavisi uygulanma şansı elde edebilir. Üç-dört ay bu etki devam ederek, büyüme süreci ilerleyebilir.”



”ANNE OLMA ŞANSI ARTTI!”



PRP uygulaması yapılan hastalarla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Yiğit Çakıroğlu ise “Merkezimizde üç ay önce uygulanmaya başlayan PRP yöntemi sayesinde normal koşullar altında hiçbir şekilde yumurtalıklarında yumurta adayı görülmeyen ve bu nedenle tüp bebek tedavisi başlanamayacak çiftlerimiz ya da erken menopoz tanısı almış kadın hastalarımızda tüp bebek tedavisi uygulayarak yüz güldürücü sonuçlar aldık. Yumurta sayısında artış saptadığımız çiftlerimiz, menopoza girmiş 40 yaş üzeri ve erken menopoz tanısı almış 30 yaş altı hastalarımızın PRP sonrası bir kısmında birinci ay sonunda bir kısmında da ikinci ay sonunda kendiliğinden gebe kalmalarının sevincini yaşadık. Kısacası evlat sahibi olmak için kadınların şansını artıran bir yöntem ülkemizde başarıyla uygulanıyor” dedi.



VİDEO: TÜP BEBEK TEDAVİSİ HAKKINDA HER ŞEY