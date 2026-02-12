Tüp bebek tedavisinde umut. Yeni yöntem gizlenen yumurtaları buluyor

Tüp bebek tedavisinde ne kadar çok yumurta elde edilirse, bunlardan en az birinin sağlıklı bir embriyoya ve canlı doğuma dönüşme ihtimali o kadar artıyor. Ancak yeni bir araştırma, yumurta arama sürecinde kullanılan geleneksel yöntemin tüm yumurtaları tespit edemeyebileceğini ortaya koydu.

The New York Times gazetesinde yayınlanan çalışmaya göre, mikroakışkan teknoloji kullanan otomatik bir cihaz, normalde atılan folikül sıvısında ek yumurtalar bulabiliyor.

GELENEKSEL YÖNTEM VE YENİ CİHAZ

Tüp bebek kliniklerinde embriyologlar, kadınlardan alınan folikül sıvısını güçlü mikroskoplar altında inceleyerek yumurtaları tespit ediyor. İnceleme tamamlandıktan sonra sıvı atılıyor.

Araştırmada test edilen yeni cihaz ise bu atılacak sıvıyı kanallar ve engellerden geçirerek tarıyor. Cihaz, daha önce mikroskopla incelenmiş örneklerde dahi ek yumurtalar buldu.

582 hastanın sıvısı üzerinde yapılan incelemede cihaz, 316 hastada fazladan yumurta tespit etti. Toplamda 582 ek yumurta elde edildi.

İLK CANLI DOĞUM

Çalışmanın bir bölümünde, cihazla bulunan bir yumurtadan elde edilen embriyo başarılı bir gebelikle sonuçlandı. Eylül ayında bir kız bebek sağlıklı olarak dünyaya geldi.

18 ay boyunca doğal yolla çocuk sahibi olamayan ve ilk tüp bebek denemesinde embriyo elde edemeyen çift, ikinci denemelerinde çalışmaya katılmayı kabul etti.

Cihaz, kadının folikül sıvısında dört ek yumurta buldu. Bunlardan üçü embriyoya dönüştü. En yüksek kaliteli embriyoların bu üçlü arasından çıktığı belirtildi. Gebelik sorunsuz tamamlandı ve bebek sağlıklı doğdu.

BEKLENTİNİN ÜZERİNDE PERFORMANS

Araştırmanın yazarlarından ve şirketin CEO’su Ravi Kapur, şirketin ilk beklentisinin vakaların yaklaşık yüzde 10’unda ek yumurta bulmak olduğunu söyledi. Ancak bulguların dört klinikte tutarlı biçimde yüzde 50’nin üzerinde çıktığını aktardı.

CİHAZ NASIL ÇALIŞIYOR?

Massachusetts’in Natick kentinde bulunan AutoIVF tarafından geliştirilen cihazın adı OvaReady. Cihaz, yumurtaların etrafındaki hücreleri temizleyen “denudasyon” işlemini de yapıyor. Bu işlem, sperm hücresinin doğrudan yumurtaya enjekte edildiği yöntem için gerekli.

Uzmanlar sonuçların umut verici olduğunu ancak daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç bulunduğunu vurguluyor.

KLİNİK KULLANIM SÜRECİ

Şirket, cihazın klinik kullanımına yönelik onay için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile görüşmeler yürütüyor. Şimdilik cihaz araştırma kapsamında kullanılabiliyor. Fiyatı ise henüz belirlenmiş değil.

Araştırma, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’ne bağlı Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi Enstitüsü tarafından desteklendi.

Uzmanlara göre teknoloji, özellikle embriyolog sayısının sınırlı olduğu bölgelerde iş yükünü hafifletebilir. Ancak nihai değerlendirme için daha büyük hasta gruplarında doğum oranlarını gösteren veriler gerekiyor.