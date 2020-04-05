Türk bilim insanı Corona virüs aşısı ve ilacı için ilk aşamayı başarıyla tamamladı

Üniversitenin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Aykut Özkul'un çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada, "Üniversitemiz Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Aykut Özkul, Corona virüse karşı (Covid-19) serum, aşı ve ilaç üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı." ifadesi kullanıldı.



Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş de Twitter hesabından, "Arkadaşlarımı kutluyorum inanıyorum ki devamı da var, dahası da olacak." değerlendirmesini yaptı.



Ankara Üniversitesindeki çalışmanın Biyoteknoloji Enstitüsü ile Veteriner Fakültesi Viroloji Laboratuvarlarında yürütüldüğü öğrenildi.