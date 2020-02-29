Türk doktorlara büyük onur

İnsan sağlığının geliştirilmesine öncü ve etkili katkılarıyla zirveye çıkan, Amerika'nın önde gelen bilim insanları arasından seçilerek oluşturulan Amerika Doktorlar Derneği (Association of American Physicians), Chicago Universitesi Hastanesi'nden göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Gökhan M. Mutlu ve Pittsburgh Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Pediatrik Yoğun Bakım Tıbbi Araştırma Direktörü Hülya Bayır'ı üyelikle onurlandırdı.



TÜRK DOKTOR SAYISI 5'E YÜKSELDİ



Hürriyet gazetesinden Razi Canikligil'in haberine göre, bir milyon doktorun görev yaptığı ABD'de 1885 yılında kurulan yaklaşık 1700 üyeli Amerika Doktorlar Derneği'ne önceki yıllarda kabul edilen Türk doktorlar şöyle:

- Chicago kentindeki Nortwestern Üniversitesi Hastanesi Kadın Doğum Bölümü Anabilim Başkanı olan Dr. Serdar Bulun

- Cleveland Kliniği'nde göğüs hastalıkları ve yoğun bakim uzmanı, aynı zamanda Lerner Araştırma Enstitüsünde Patobiyoloji Departmani Başkanı olan Dr. Serpil Erzurum

- Vanderbilt Universitesi Poliklinik Din yaliz Ünitesi'nin Tibbi Direktörü olan Nefroloji uzmanı Dr. Talat Alp İkizler