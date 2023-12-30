Türk doktorlardan dünyada ilk: 2 santimetreden 4 operasyon

Mart ayında kalp krizi geçiren 56 yaşındaki Mustafa Çakıl, 10 gün önce zorlu bir kalp ameliyatı geçirdi. Normal koşullarda en az 45 gün hastanede yatması gereken Çakıl, Türk doktorlarının tıp literatürüne girecek operasyonu sayesinde 1 haftada normal hayatına döndü.



Kalp Damar Cerrahı Profesör Doktor Serkan Durdu, "Hem kapakçığı hem koroner damarları hem ana damarı ve beyne giden damaları değiştiridiğimiz, göğüs kafesi açmadan 2 cm kesiden yaptığımız operasyon. Bir özelliği de dünya literatüründe olmayan kısmı da hem biyolojik bir kapak hem biyolojik bir damar kullanarak boylu boyunca beyne giden damarların olduğu kadar küçük kesiden operasyonun gerçekleşmiş olması." diye konuştu.

Bu vaka ile ilgili uluslararası bir makale bulunmadığını belirten Kalp Damar Cerrahı Profesör Doktor Cengiz Bolcal, "Bu vakanın ulusal ve uluslararası literatür taramasına baktığımızda buna benzeyen bir uluslararası saygın dergilerde yayınlanmış makele göremedik. Bu makeleyi düzgün hale getirip hemen uluslararası dergiye gönderdik." dedi.



Ankara'da özel bir hastanede gerçekleştirilen operasyon, kalp cerrahisinde uygulunan minimal invaziv tekniği ile küçük bir kesiden girilerek yapıldı. Hastanın aort kapağı, şah damarı, aort kökü ve aort damarı değiştirildiği, ameliyatta ilk kez tam biyolojik yapıda kapak ve damar kullanıldı.



Ameliyatı geçiren Mustafa Çakıl, "2 günde yoğun bakımdan çıktım. Odama geldim 1 saat sonra yürümeye başladım. Ne bir ağrım oldu ne bi sızım oldu." ifadelerini kullandı.

