Pıhtıya ve tıkanmaya bağlı olarak ana damarları kapalı olan hastanın kalbine pil yerleştirildiğini belirten Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Durdu, minimal invaziv (küçük kesi) yöntemiyle önemli bir operasyona imza attıklarını söyledi.



Yöntemin hem hastaya hem de hekime önemli avantajlar sağladığını ancak uygulamanın dünyada ve Türkiye'de sayılı merkezlerde yapılabildiğini ifade eden Durdu, kalp pilindeki bu yöntemde kişinin kaburgasında herhangi bir kesik olmadığını, ameliyata bağlı kanama oranının daha az ve ameliyat başarının daha yüksek olduğunu vurguladı.



Ameliyat sonrası komplikasyon riskinin çok daha az olduğunun da altını çizen Durdu, "Enfeksiyon riski düşük ve hasta çok daha kısa sürede taburcu olabiliyor, ameliyat başarısı da daha yüksek oluyor" diye konuştu.



Minimal invaziv cerrahideki operasyonlar kapsamında çok önemli bir ameliyatı gerçekleştirdiklerini aktaran Kalp-Damar Cerrahı, şöyle devam etti:



"Operasyon, 24 yıl öncesinde lenfoma nedeniyle kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören KKTC'den gelen hastamıza gerçekleştirildi. Hastanın öyküsüne göre, tedavisinin ardından kalp fonksiyonlarında önemli bozulmalar gerçekleşiyor, ciddi bir ritim bozukluğu ile karşı karşı kalıyor. Hatta, bu süreçte bir kez ölümcül ritim bozukluğu gelişerek kalbi duruyor ve yapılan müdahalelerle kalp yeniden çalıştırılıyor. Takip eden uzmanlar, kalbine pil takılması gerektiğini belirtiyor. Kalp pili takma işlemi birçok merkezde üç kez deneniyor ancak hastanın kalbe giden ana damarları ve karaciğer seviyesindeki ana damarlar pıhtı nedeniyle kapalı olduğundan tüm girişimler başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu durumda hastaya yapılacak bir girişim olmadığı belirtiliyor."



Hastayı KKTC'de takip eden Doç. Dr. Osman Beton'un minimal invaziv yöntemle hastaya pil konulması konusunda kendilerinden görüş aldığını anlatan Durdu, yaptıkları değerlendirme sonucunda hastaya son teknolojinin kullanıldığı hibrit ameliyathanede, minimal invaziv operasyon yöntemlerinin kombinasyonuyla pil takılması yönünde karar aldıklarını söyledi.



Hastanın kalbine ulaşan damarlara konulması gereken kateterlerin yolunun damarın tıkalı olması nedeniyle kapalı olduğunu anlatan Durdu, "Özel girişimler yapılarak hastaya standart minimal invaziv cerrahisi yapıldı ve sonrasında çalışan kalpte sağ kulakçığı açarak kalbin içerisine üç boşluğa ulaşarak pil elektrotları yerleştirildi" dedi.



ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANACAK



Doç. Dr. Başar Candemir de şu an hastanın genel sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve birkaç gün içinde taburcu edileceğine işaret ederek operasyona ilişkin şu değerlendirmede bulundu:



"Normalde, üst taraftan kollardan toplardamarlardan girerek iğne ile yapılıyor. Kalbe iki toplardamar girişi var. Ahmet Bey'de öncesinden radyoterapi nedeniyle bu bölgeler tamamen tıkanmış. Dar ve tıkalı bölgeleri girişimci kardiyologlar açmaya çalışmış ancak olmamış. Bu hastalarda ikinci yöntemde karaciğer toplardamarına iğne ile girerek de kablolar kalbe gönderilebiliyor. Ancak Ahmet Bey'de karaciğer toplardamarının olduğu bölgelerde yaygın pıhtı alanları vardı. Girildiğinde akciğere pıhtı atabilir ve ölümcül riskler söz konusu olabilirdi."



Candemir, ameliyatın bilimsel makale olarak hazırlandığını ve uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmak üzere gönderileceğini bildirdi.



Doç. Dr. Serkan Durdu da bu uygulanın birçok hastanın tedavisine çözüm sağlayacağına inandıklarını belirterek yöntemin ulusal ve uluslararası alanda paylaşacaklarına dikkati çekti.



"EN ÇOK YAPMAK ISTEDİĞİM ŞEY, AİLEMLE DOLAŞMAK"



Ameliyatla sağlığına kavuşan 44 yaşındaki Ahmet Kaslı da tedavi olabilmek için çok yere başvurduğunu ancak kendisine yapılabilecek bir şey olmadığı yönünde görüş bildirildiğini kaydetti.



Başarılı bir operasyondan çıkmış olmanın sevincini yaşadığını dile getiren Kaslı, "KKTC'deki Osman hocamın sayesinde buraya geldim. Türkiye'deki hocalarıma ve ekibe çok teşekkür ediyorum. Hastaneden çıktığımda ilk ve en çok yapmak istediğim şey, ailemle dolaşmak" diye konuştu.



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