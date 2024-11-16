Türk Eczacılar Birliği'nden gıda takviyeleri için denetim çağrısı

Türk Eczacılar Birliği, insan sağlığına doğrudan etki eden sağlık ürünlerinin eczane dışındaki satış kanallarından piyasaya sunulmasının halk sağlığını ciddi anlamda tehdit ettiğini bildirdi.

Türk Eczacılar Birliği'nden gıda takviyeleri için denetim çağrısı

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda artan ticari kaygılar nedeniyle ürünleri ve gıda takviyelerinin eczaneler dışında satılmasının insan sağlığını tehdit ettiğine dikkat çekildi.

"İnsan sağlığına doğrudan etki eden sağlık ürünlerinin dışındaki denetimsiz satış kanallarından piyasaya sunulması halk sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, özellikle bitkisel ürün ve gıda takviyelerinin eczane dışında, internetteki satış platformlarından ve ulusal marketlerden satışa sunulmasının halk sağlığına yönelik ciddi riskler doğurduğuna işaret edildi.

İnsan sağlığı üzerinde önemli etkileri olan bu ürünlerin piyasa ekonomisine teslim edilmesinin, sağlığa ilişkin hassasiyetleri etkisizleştirdiği gibi ekonomik kazancı sağlığın önüne koyan yaklaşımları da teşvik ettiği belirtilen açıklamada, "Her ne kadar bitkisel ürün ve olarak tanımlansa da bu ürünlerin içerisinde insan sağlığına ciddi etkileri bulunan etken maddeler bulunmaktadır. Dolayısıyla kişilerin kendi kararlarıyla değil bir hekimin teşhisi ve danışmanlığı ile bu takviyelerin kullanılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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