İlişkili Haberler Behçet hastalığı en çok hangi organları etkiliyor?

Türkiye'den 'The Stroke Study Group'da yer alan 53 nöroloğun katıldığı Behçet hastalığı ve beyin toplardamar tutulumu’ ile ilgili yaptıkları çalışma romatolojinin saygın dergisinden övgü aldı.



Medimagazin’in haberine göre, koordinatörlüğünü Prof. Dr. Derya Uludüz ve Prof. Dr. Taşkın Duman’ın yürüttüğü çalışma İngiliz Romatoloji Derneğinin çıkardığı ve impact faktörü 5.2 olan Rheumatology’de yayımlandı. Çok merkezli çalışma için Rheumatology'de Editorial bir değerlendirme de yazıldı.



“ÇALIŞMA BEHÇET HASTALIĞINA YENİ BAKIŞ AÇISI GETİRİYOR”



Değerlendirme yazısında çalışmanın çok iyi tasarlandığı ve sonuçlarının oldukça güçlü ve güvenilir olduğu belirtilirken Behçet hastalığı alt grubu olarak bugüne kadar bildirilmiş en geniş olgu grubunu içerdiği belirtildi. Behçet Hastalığını diğerleri ile etiyolojik olarak karşılaştırarak yeni bir bakış açısı getirdiği belirtilen editoryal yazıda şunlara dikkat çekildi:



“Behçet için kesin bir tanı testi yoktur ancak hastalığın ilk kesin belirtisi trombotik bir olay olabilir. Bu nedenle serebral ven trombozu veya derin ven trombozu ile başvuran hastalarda mutlaka her olguda Behçet hastalığı akılda tutulmalıdır.”

BEHÇET HASTALIĞI HAKKINDA



Behçet Hastalığı 1937 yılında Dermatolog Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından oral aft, genital ülser ve hipopyonlu üveitten oluşan üçlü semptomu olan hastalarda tanımlandı. Sonraki çalışmalarda çeşitli belirti ve bulgularla birçok sistemi etkileyen bir hastalık olduğu gösterildi. Nedeni kesin olarak bilinmiyor, bulaşıcı bir hastalık değil.