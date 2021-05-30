Türk profesör kanser hastalarına umut oldu

Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Toner, tıpta çığır açan çalışmasıyla kanser hastalarına umut oldu. İnsan vücudundaki hücrelerin %95'inin kan hücresi olduğunu belirten Toner, her hastalığın kan yoluyla tespit edilebileceğini belirtti.



Mehmet Toner, geliştirilen teknikle saniyede 300 milyon hücreyi inceleyebildiklerini ve aradan kanserli hücreyi tepit edebildiklerini açıkladı.



Toner ayrıca, Pandemi nedeniyle geliştirilen aşılar nedeniyle edinilen tecrübenin, kanserle olan savaşta büyük bir rol oynayacağını söyledi.